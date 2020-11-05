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Саратовская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по фехтованию

Новости
Саратовская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по фехтованию

4 ноября в Саратове прошли командные соревнования среди юношей и девушек до 15 лет в рамках Всероссийских соревнований по фехтованию «Волга-Волга» на шпагах.

Первая команда Саратовской области заняла 2 место. В ее составе выступали Майя Архипова, Надежда Игнатьева, Кира Макаричева и Анастасия Виноградова. Спортсменки тренируются под руководством Олега Владиленовича Карсакова и Екатерины Робертовны Сотниковой.

Всего принимало участие 15 команд у девушек.

Саратовские юноши остановились в одном шаге до бронзовкой медали. Михаил Черечукин, Леонид Кузьмин, Иван Хмелев и Алексей Елшанский заняли 4 место. У юношей принимали участие 16 команд.

Напомним, с 2019 года соревнования проводятся на обновленных фехтовальных дорожках с использованием нового спортивного оборудования. За два года реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» областная спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени Г.И. Шварца получила бюджетную поддержку в размере 9,5 млн рублей. Средства были направленны на обновление материально –технической базы учреждения.