5 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:09 | 05 ноября
Саратовская область заняла первое место среди регионов на фестивале «Диво России»
15:22 | 05 ноября
Информационно-консультационный марафон Дом народов России приурочит ко Дню народного единства
15:17 | 05 ноября
До конца декабря совершать групповые поездки в купе можно по сниженным тарифам
14:27 | 05 ноября
В фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Подснежник - 2020» приняли участие более семисот юных музыкантов и танцоров
13:30 | 05 ноября
В Саратове бесплатно учат детей плавать
12:38 | 05 ноября
В Саратове восстановили надгробную плиту архитектора Владимира Карпенко
11:41 | 05 ноября
Саратовцам напоминают о мерах профилактики ГЛПС
10:50 | 05 ноября
Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт в ночь с 5 на 6 ноября
09:54 | 05 ноября
Саратовская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по фехтованию
09:20 | 05 ноября
На дороге «Озинки - Перелюб» закончены основные строительно-монтажные работы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На дороге «Озинки - Перелюб» закончены основные строительно-монтажные работы

Новости


Строительство крупного объекта области – дороги «Озинки - Перелюб» - ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Дорожникам осталось выполнить планировку полосы отвода (участок земли, на котором находятся лесопосадки, различные водоотводящие сооружения, линии связи, электропитания и т.д.). Раньше дорога, соединяющая несколько районов, а также села с районными центрами, была грунтовая, к тому же в период паводка сотни жителей были «отрезаны» от цивилизации.

«Село Нижняя Покровка в паводок становится недоступным минимум на две недели. Нам, чтобы попасть на трассу, нужно ехать по мосту. А когда река Камелик разливается, мост оказывается затопленным, и нас «отрезает». Мы словно на острове, - рассказала глава администрации МО Нижняя Покровка Тамара Горбачева, - Понятно, что мы получали хлеб, прессу, нас переправляли на лодке. Но, если что-то экстренное?».

Протяженность новой дороги составляет почти 14 км. Сейчас, даже в плохую погоду или паводок, жители Нижней Покровки легко смогут добраться до близлежащего Озинского района, где есть и больница, и железнодорожная станция. Кроме того, благодаря новой дороге для автомобилистов сокращается расстояние до Саратова. А в самом селе Нижняя Покровка были дополнительно сделаны тротуары и освещение.

На сегодняшний день по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведено более 200 км дорог регионального и межмуниципального значения. Напомним, что в национальный проект входят еще дорожные объекты городов Саратов и Энгельс. У областного центра – 88 объектов общей протяженностью 60,8 км дорог, включая масштабную реконструкцию путепровода «Трофимовский», движение автотранспорта по которому было открыто 5 октября этого года.