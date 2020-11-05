На дороге «Озинки - Перелюб» закончены основные строительно-монтажные работы

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Дорожникам осталось выполнить планировку полосы отвода (участок земли, на котором находятся лесопосадки, различные водоотводящие сооружения, линии связи, электропитания и т.д.). Раньше дорога, соединяющая несколько районов, а также села с районными центрами, была грунтовая, к тому же в период паводка сотни жителей были «отрезаны» от цивилизации.«Село Нижняя Покровка в паводок становится недоступным минимум на две недели. Нам, чтобы попасть на трассу, нужно ехать по мосту. А когда река Камелик разливается, мост оказывается затопленным, и нас «отрезает». Мы словно на острове, - рассказала глава администрации МО Нижняя Покровка Тамара Горбачева, - Понятно, что мы получали хлеб, прессу, нас переправляли на лодке. Но, если что-то экстренное?».Протяженность новой дороги составляет почти 14 км. Сейчас, даже в плохую погоду или паводок, жители Нижней Покровки легко смогут добраться до близлежащего Озинского района, где есть и больница, и железнодорожная станция. Кроме того, благодаря новой дороге для автомобилистов сокращается расстояние до Саратова. А в самом селе Нижняя Покровка были дополнительно сделаны тротуары и освещение.На сегодняшний день по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведено более 200 км дорог регионального и межмуниципального значения. Напомним, что в национальный проект входят еще дорожные объекты городов Саратов и Энгельс. У областного центра – 88 объектов общей протяженностью 60,8 км дорог, включая масштабную реконструкцию путепровода «Трофимовский», движение автотранспорта по которому было открыто 5 октября этого года.