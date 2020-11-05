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В преддверии проведения Всероссийского Экодиктанта организована пресс-конференция

Новости
5 ноября в 12:00 в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная проведению Всероссийского экологического диктанта.
В преддверии проведения Всероссийского Экодиктанта организована пресс-конференция




В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов, директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования России Наталья Трухановская, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, директор АНО "Равноправие" Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, исполняющий обязанности директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Ольга Колударова, актриса театра и кино, директор благотворительного фонда "Мы все из одной глины" Елена Денисова-Радзинская, директор по устойчивому развитию "Сибур холдинг" Максим Ремчуков, коммерческий директор столичного филиала "МегаФон" Светлана Сысоева, сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта, председатель правления АНО "Равноправие", эколог Наталья Соколова.

Всероссийский Экодиктант состоится 15 и 16 ноября. Проект реализуется при поддержке 12 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что Экодиктант напишут более двух миллионов школьников, студентов, сотрудников крупнейших корпораций, а также представителей федеральных и региональных органов власти.

Так, участие в Экодиктанте примут сотрудники Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры России, представители крупных корпораций, в числе которых РЖД, Ростех, Росатом, Сибур, Сургутнефтегаз, Северсталь, Газпром, Норникель, Роскосмос, МТС, МегаФон и другие.

Проверить экологические знания участники смогут на организованных оффлайн-площадках и в онлайн формате на интернет-портале экодиктант.рус. Участие в Экодиктанте осуществляется для всех на добровольной и безвозмездной основе.

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. Представители СМИ могут принять участие в мероприятии дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо при регистрации указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в Facebook.


Справки и аккредитация:
+7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41
press-center@tass.ru

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