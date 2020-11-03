Победа в конкурсе «Лидеры России» позволит Олегу Сироте найти новые пути в решении проблем фермеров

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Председатель Союза сыроваров России, глава проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота прошел в финал, обойдя 34 тысячи участников конкурса. В течение четырех дней «Лидеры России» проходили испытания, подготовленные экспертами. По словам Олега Сироты, он получил бесценный опыт и надеется углубить свои знания в процессе программы обучения, которая ждет всех победителей. Наставником Сироты в обучении станет зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев. Олег Сирота в свое время с нуля поднимал сыроваренное хозяйство в Истринском районе, затем начал помогать в решении проблем другим фермерам. Сейчас Сирота входит в Общественную палату РФ и уверен, что новые методики, о которых он узнал в процессе участия в «Лидерах России», позволят эффективнее решать задачи на селе.