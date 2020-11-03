Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 21% в октябре
По оперативным данным, в октябре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 млн тонн, что на 20,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3% и составил около 7,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 9,4 млрд тонно-км (+0,9%).
В январе-октябре погружено более 31,1 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 13,4 млн тонн (+0,7% к январю-октябрю 2019 года);
- химикатов и соды – 2,9 млн тонн (-11,6%);
- зерна – 2,7 млн тонн (+82%);
- цемента – 2,3 млн тонн (+9,8%);
- химических и минеральных удобрений – 2 млн тонн (+7,8%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-5,2%);
- чёрных металлов – 1,6 млн тонн (+6,1%);
- строительных грузов – 781,6 тыс. тонн (-1,3%);
- кокса – 312,5 тыс. тонн (+13,1%);
- лома чёрных металлов – 243,2 тыс. тонн (+5,9%).
Грузооборот в январе-октябре 2020 года составил более 69,5 млрд тарифных тонно-км (-1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 90,2 млрд тонно-км (-1,1%).