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Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 21% в октябре

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По оперативным данным, в октябре 2020 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 млн тонн, что на 20,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Грузооборот в октябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,3% и составил около 7,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 9,4 млрд тонно-км (+0,9%).

В январе-октябре погружено более 31,1 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году на Приволжской железной дороге погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 13,4 млн тонн (+0,7% к январю-октябрю 2019 года);

- химикатов и соды – 2,9 млн тонн (-11,6%);

- зерна – 2,7 млн тонн (+82%);

- цемента – 2,3 млн тонн (+9,8%);

- химических и минеральных удобрений – 2 млн тонн (+7,8%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,8 млн тонн (-5,2%);

- чёрных металлов – 1,6 млн тонн (+6,1%);

- строительных грузов – 781,6 тыс. тонн (-1,3%);

- кокса – 312,5 тыс. тонн (+13,1%);

- лома чёрных металлов – 243,2 тыс. тонн (+5,9%).

Грузооборот в январе-октябре 2020 года составил более 69,5 млрд тарифных тонно-км (-1,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – более 90,2 млрд тонно-км (-1,1%).