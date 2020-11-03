Со 2 ноября школьникам доступен онлайн-тест «Культурный марафон»

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По словам, заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, «в марафоне главное – это не оценки, а познавательное вовлечение и знакомство с богатыми культурными традициями нашей страны. Перед организаторами стоит важнейшая задача сделать его прохождение увлекательным и полезным для учеников, учителей и родителей».Тест состоит из 40 вопросов, сочетающих редкие фольклорные находки с явлениями современной культуры. Вопросы делятся на четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец и текст.Участникам предстоит найти элементы узоров из мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских, карельских и коми-зырянских орнаментов и выяснить, что общего между «Половецкими плясками» и мюзиклами.Присоединиться к «Культурному марафону» могут школьники, студенты, их родители и педагоги. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои блоки вопросов.Справочно«Культурный марафон» – ежегодная всероссийская акция, призванная погрузить школьников в культурный контекст, а не проверить их знания. Она проводится Минпросвещения России, Минкультуры России и «Яндексом» в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».