3 ноября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 03 ноября
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 21% в октябре
15:50 | 03 ноября
Победа в конкурсе «Лидеры России» позволит Олегу Сироте найти новые пути в решении проблем фермеров
15:18 | 03 ноября
Со 2 ноября школьникам доступен онлайн-тест «Культурный марафон»
14:23 | 03 ноября
Ко дню народного единства «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом"
13:30 | 03 ноября
Более 75 тысяч человек посмотрели трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой
12:28 | 03 ноября
Местные производители масличных культур получают поддержку в рамках нацпроекта
11:35 | 03 ноября
В областном музее краеведения ко Дню народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века»
10:39 | 03 ноября
В сёлах Терновка и Первомайское Энгельсского района установлены новые модульные ФАПы
09:53 | 03 ноября
«Мои Документы» региона переходят на работу по предварительной записи
09:00 | 03 ноября
Экодиктант вместе с детьми могут написать родители
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Со 2 ноября школьникам доступен онлайн-тест «Культурный марафон»

Новости


2 ноября стартовал уникальный мультимедийный онлайн-тест «Культурный марафон» — ежегодная всероссийская акция, призванная погрузить школьников в культурный контекст, а не проверить их знания. В этом году она посвящена культурам народов нашей страны.

По словам, заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, «в марафоне главное – это не оценки, а познавательное вовлечение и знакомство с богатыми культурными традициями нашей страны. Перед организаторами стоит важнейшая задача сделать его прохождение увлекательным и полезным для учеников, учителей и родителей».

Тест состоит из 40 вопросов, сочетающих редкие фольклорные находки с явлениями современной культуры. Вопросы делятся на четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец и текст.

Участникам предстоит найти элементы узоров из мультфильма «Холодное сердце» среди башкирских, карельских и коми-зырянских орнаментов и выяснить, что общего между «Половецкими плясками» и мюзиклами.

Присоединиться к «Культурному марафону» могут школьники, студенты, их родители и педагоги. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои блоки вопросов.

Справочно

«Культурный марафон» – ежегодная всероссийская акция, призванная погрузить школьников в культурный контекст, а не проверить их знания. Она проводится Минпросвещения России, Минкультуры России и «Яндексом» в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».