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Ко дню народного единства «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом"
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Ко дню народного единства «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом"

Новости


День народного единства – это праздник, который занимает особое место среди государственных праздников нашей страны.

Россия большое многонациональное государство, где в мире и согласии проживают разные народы. К этой дате Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом".

Участие в нем примут: А.С. Галицкий (г. Санкт-Петербург) – лауреат Международных конкурсов, член жюри Всероссийского Александро-Невского фестиваля, а также А.В. Кириллов (г. Саратов) - руководитель клуба патриотической песни «Георгиевский крест», член жюри Всероссийского Александро-Невского фестиваля. Присоединяйтесь!

Начало в 12:00.