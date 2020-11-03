Ко дню народного единства «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом"

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Россия большое многонациональное государство, где в мире и согласии проживают разные народы. К этой дате Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом".Участие в нем примут: А.С. Галицкий (г. Санкт-Петербург) – лауреат Международных конкурсов, член жюри Всероссийского Александро-Невского фестиваля, а также А.В. Кириллов (г. Саратов) - руководитель клуба патриотической песни «Георгиевский крест», член жюри Всероссийского Александро-Невского фестиваля. Присоединяйтесь!Начало в 12:00.