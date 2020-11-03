Более 75 тысяч человек посмотрели трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой
С 26 по 30 октября 2020 года в Саратове прошел X Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой.
Событие было приурочено сразу к трём юбилейным датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, десятому конкурсу и 120-летию со дня рождения исполнительницы.
На конкурс приехали 82 солиста-конкурсанта из 20 регионов России.
В течение недели участники демонстрировали свои таланты в четырех возрастных группах: детской, юношеской, молодёжной и старшей. Саратовскую область на конкурсе представляли 19 конкурсантов.
Десятый юбилейный конкурс имени Лидии Руслановой впервые проходил в онлайн формате и транслировался на самых популярных интернет-платформах: ВКонтакте, Инстаграм, на Youtube-канале Центра народного творчества, а трансляция заключительного дня проводилась также и на портале Культура.РФ и была доступна для жителей всей России.
Трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой посмотрели свыше 75 тысяч человек.