Более 75 тысяч человек посмотрели трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой

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Событие было приурочено сразу к трём юбилейным датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, десятому конкурсу и 120-летию со дня рождения исполнительницы.На конкурс приехали 82 солиста-конкурсанта из 20 регионов России.В течение недели участники демонстрировали свои таланты в четырех возрастных группах: детской, юношеской, молодёжной и старшей. Саратовскую область на конкурсе представляли 19 конкурсантов.Десятый юбилейный конкурс имени Лидии Руслановой впервые проходил в онлайн формате и транслировался на самых популярных интернет-платформах: ВКонтакте, Инстаграм, на Youtube-канале Центра народного творчества, а трансляция заключительного дня проводилась также и на портале Культура.РФ и была доступна для жителей всей России.Трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой посмотрели свыше 75 тысяч человек.