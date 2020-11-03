Местные производители масличных культур получают поддержку в рамках нацпроекта

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Завершилось возмещение затрат по реализации произведенной сои в октябре. До производителей доведено 11,9 млн рублей. Просубсидирована отгрузка 3,4 тыс.тонн сои.Средства в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предоставляются за произведенные и реализованные и (или) отгруженные на собственную переработку масличные культуры (рапс и соя).В области завершена уборка сои, валовой сбор составил 45 тыс.тонн. Государственную поддержку получили производители Марксовского, Энгельсском, и Ершовского районов.Субсидия предоставляется при условии применения районированных семян и внесении удобрений.Возмещение затрат производителям продолжиться в ноябре.