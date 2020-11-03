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В областном музее краеведения ко Дню народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века»
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В областном музее краеведения ко Дню народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века»

Новости
В областном музее краеведения ко Дню народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века»

3 ноября в 14.00 ко Дню народного единства и в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в Саратовском областном музее краеведения открывается фотовыставка «Россия. Полет через века».

Ее презентация состоится одновременно в 85 регионах России. Официальный запуск проекта состоится 3 ноября на территории Международного аэропорта «Шереметьево» имени А.С. Пушкина.

В 2013 году компания «Регион» дала старт изданиям «Полёт над Россией», выпустив фотоальбомы, для которых с воздуха были произведены съемки более 50 регионов страны. Проект получил продолжение в альбомах «Россия. Полет через века»: путешествие во времени и пространстве в работах художников XVIII-XX веков и фотографиях сотен фотомастеров. Авторы показали Россию во всём её природном, архитектурном, культурном и, главное, человеческом величии.

В рамках проекта ГК «Регион» совместно с National Geographic Russia провела всероссийский фотоконкурс «Россия – моя страна». В нем приняли участие тысячи фотомастеров, среди которых были не только профессионалы, но и фотографы-любители. Лучшие работы вошли в издание, наполнили его ритмами и динамикой современной России.

Автор идеи проекта Юрий Коротков отмечает: «Россия – это, прежде всего, её народ, культура, невероятная природа. Мы старались передать образ страны без китча, показать истинное лицо нашей Родины с её богатым прошлым и искренним настоящим».

Авторы фотовыставки «Россия. Полёт через века» предлагают зрителям совершить увлекательное фотопутешествие по всей России и увидеть с высоты птичьего полёта завораживающие пейзажи в объективе лучших фотографов нашей страны.

Центральная часть выставки будет посвящена Саратовскому краю.