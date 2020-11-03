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Вячеслав Моше Кантор в очередной раз избран президентом ЕЕК, пост которого занимает с 2007 года

Новости
Вячеслав Моше Кантор в очередной раз избран президентом ЕЕК, пост которого занимает с 2007 года

«Я горд и благодарен за поддержку, которую выразили моему руководству еврейские лидеры и общины на всём континенте», - Вячеслав Моше Кантор, действующий президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК), единогласно переизбран на свой пост.

Выборы президента ЕЕК состоялись в ходе онлайн-заседания Генеральной ассамблеи конгресса 27 октября. Кандидатуру Вячеслава Моше Кантора, который занимает этот пост с 2007 года, единогласно поддержали лидеры еврейских общин. На должность председателя Совета организации была избрана представитель британской общины - Мэри ван дер Зил.

Вячеслав Моше Кантор поблагодарил еврейских лидеров и общины за поддержку и доверие, а также вновь отметил ту важную роль, что играет европейское еврейство в глобальной картине.

«Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Кризис 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, сказался и на жизни еврейских общин по всей Европе, поэтому в последние месяцы ЕЕК под руководством Вячеслава Моше Кантора прилагал особенно серьёзные усилия для помощи как самим общинам, так и общинным организациям для максимальной поддержки нормального уровня жизни и безопасности европейского еврейства. Как отметил сам Вячеслав Моше Кантор, евреям не впервой переживать серьёзные трудности, а потому он уверен в благоприятном исходе.

«По всему континенту в разговорах с еврейскими лидерами, главами государств и лицами, принимающими решения, я вижу, что, несмотря на испытания коронавирусом и рост антисемитизма, европейские евреи полны решимости продолжать работать вместе и преодолеть все трудности и укрепить еврейскую жизнь в Европе», - подчеркнул президент ЕЕК.

«Сегодня весь мир переживает очень сложный период, весьма вероятно впереди у человечества новые испытания. В такой момент еврейским общинам Европы нужен настоящий волевой и мудрый лидер. Вячеслав Моше Кантор понимает нужды своего народа, всегда умеет найти компромисс и жёстко отстоять интересы нашего народа», - заявил Владимир Штернфельд, председатель Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА, входит в ЕЕК).

Участие в заседании Генеральной ассамблеи ЕЕК приняли лидеры 40 европейских еврейских общин, составляющих костяк конгресса. В ходе заседания они обсудили самые актуальные проблемы, стоящие перед общинами, а также поделились рекомендациями относительно важных глобальных проектов и решений, таких как использование рабочего определения антисемитизма от Международного альянса в память о Холокосте (IHRA) на национальном уровне в странах Европы.

Вячеслав Моше Кантор