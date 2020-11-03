В сёлах Терновка и Первомайское Энгельсского района установлены новые модульные ФАПы
В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, с целью формирования сети медорганизаций первичного звена в соответствии с региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» произведена замена ранее находившихся в аварийном состоянии фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Первомайское и Терновка Энгельсского муниципального района.
При помощи местной власти подготовлены земельные участки для ФАПов, подведены электричество, водоснабжение. Министерством здравоохранения области и Энгельсской районной больницей проводятся мероприятия по обеспечению объектов медицинским персоналом, оснащению необходимым оборудованием.
«Районная больница выражает благодарность администрации Энгельсского муниципального района и лично главе района Алексею Стрельникову за оказанное содействие в установке новых фельдшерско-акушерских пунктов, своевременные и качественные работы по подключению коммуникаций и благоустройству территорий», - отметили в райбольнице.