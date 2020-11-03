В сёлах Терновка и Первомайское Энгельсского района установлены новые модульные ФАПы

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При помощи местной власти подготовлены земельные участки для ФАПов, подведены электричество, водоснабжение. Министерством здравоохранения области и Энгельсской районной больницей проводятся мероприятия по обеспечению объектов медицинским персоналом, оснащению необходимым оборудованием.«Районная больница выражает благодарность администрации Энгельсского муниципального района и лично главе района Алексею Стрельникову за оказанное содействие в установке новых фельдшерско-акушерских пунктов, своевременные и качественные работы по подключению коммуникаций и благоустройству территорий», - отметили в райбольнице.