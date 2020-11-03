«Мои Документы» региона переходят на работу по предварительной записи

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Обращаем внимание, что в помещения центров будут пропускаться только те заявители, фамилии которых указаны в предварительной записи и строго в назначенное время.Оформить предварительную запись можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», доступном для скачивания в Google Play и App Store, а также по телефону (8452) 73-80-11. При этом необходимо учитывать, что оформление предварительной записи возможно не ранее, чем на следующий рабочий день.Напоминаем, что получить большинство государственных или муниципальных услуг можно удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуги (gosuslugi.ru).«Прием по предварительной записи позволит равномерно распределить потоки заявителей между 45 центрами региона в часы их работы. Такой режим значительно сократит время нахождения посетителей в центрах «Мои Документы», что положительно скажется на качестве и комфорте предоставления услуг и заметно снизит риски заражения. Также обязательным остаются условия наличия защитной маски и соблюдения социальной дистанции. Убедительно просим заранее планировать время посещения центров и обращаться только при острой необходимости безотлагательного получения услуг. Если накануне визита вы почувствовали недомогание, поберегите себя – останьтесь дома и перенесите свою запись», – уточнил директор сети центров «Мои Документы» области Михаил Бранов.