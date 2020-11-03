3 ноября 2020 ВТОРНИК
Новости
16:30 | 03 ноября
Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 21% в октябре
15:50 | 03 ноября
Победа в конкурсе «Лидеры России» позволит Олегу Сироте найти новые пути в решении проблем фермеров
15:18 | 03 ноября
Со 2 ноября школьникам доступен онлайн-тест «Культурный марафон»
14:23 | 03 ноября
Ко дню народного единства «Музей боевой и трудовой славы» подготовил онлайн-концерт "Россия - мой дом"
13:30 | 03 ноября
Более 75 тысяч человек посмотрели трансляции Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой
12:28 | 03 ноября
Местные производители масличных культур получают поддержку в рамках нацпроекта
11:35 | 03 ноября
В областном музее краеведения ко Дню народного единства открывается фотовыставка «Россия. Полет через века»
10:39 | 03 ноября
В сёлах Терновка и Первомайское Энгельсского района установлены новые модульные ФАПы
09:53 | 03 ноября
«Мои Документы» региона переходят на работу по предварительной записи
09:00 | 03 ноября
Экодиктант вместе с детьми могут написать родители
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

«Мои Документы» региона переходят на работу по предварительной записи

Новости
«Мои Документы» региона переходят на работу по предварительной записи

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, на основании предписания Роспотребнадзора, а также учитывая опыт субъектов Российской Федерации, центры «Мои Документы» региона с 3 ноября переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

Обращаем внимание, что в помещения центров будут пропускаться только те заявители, фамилии которых указаны в предварительной записи и строго в назначенное время.

Оформить предварительную запись можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись», в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн», доступном для скачивания в Google Play и App Store, а также по телефону (8452) 73-80-11. При этом необходимо учитывать, что оформление предварительной записи возможно не ранее, чем на следующий рабочий день.

Напоминаем, что получить большинство государственных или муниципальных услуг можно удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуги (gosuslugi.ru).

«Прием по предварительной записи позволит равномерно распределить потоки заявителей между 45 центрами региона в часы их работы. Такой режим значительно сократит время нахождения посетителей в центрах «Мои Документы», что положительно скажется на качестве и комфорте предоставления услуг и заметно снизит риски заражения. Также обязательным остаются условия наличия защитной маски и соблюдения социальной дистанции. Убедительно просим заранее планировать время посещения центров и обращаться только при острой необходимости безотлагательного получения услуг. Если накануне визита вы почувствовали недомогание, поберегите себя – останьтесь дома и перенесите свою запись», – уточнил директор сети центров «Мои Документы» области Михаил Бранов.