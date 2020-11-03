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Экодиктант вместе с детьми могут написать родители
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Экодиктант вместе с детьми могут написать родители

Новости
Экодиктант вместе с детьми могут написать родители

15 и 16 ноября в онлайн-формате на интернет-портале экодиктант.рус пройдет Всероссийский экологический диктант. Он приурочен к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Эта инициатива призвана привлечь внимание к вопросам охраны окружающей среды.

Планируется, что в диктанте примут участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций из всех регионов страны. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.

Сейчас на портале Экодиктанта размещены полезные и познавательные материалы о раздельном сборе и переработке отходов, охране природных ресурсов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений и особо охраняемых природных территорий.

Справочно

Всероссийский экологический диктант был представлен общественности 31 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В преддверии Экодиктанта будут проведены творческие конкурсы по нескольким направлениям. Конкурс на лучшие экологические видеоуроки, которые будут размещены на портале экодиктант.рус, а также конкурсы на девиз Экодиктанта и лучшие вопросы для участников Экодиктанта. Ознакомиться с условиями участия можно в социальных сетях проекта Вконтакте, Instagram и Facebook.

Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».