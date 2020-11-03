Экодиктант вместе с детьми могут написать родители

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Планируется, что в диктанте примут участие более миллиона человек: взрослые и дети, сотрудники крупнейших корпораций из всех регионов страны. Победителей ждут ценные призы и почетные грамоты.Сейчас на портале Экодиктанта размещены полезные и познавательные материалы о раздельном сборе и переработке отходов, охране природных ресурсов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений и особо охраняемых природных территорий.СправочноВсероссийский экологический диктант был представлен общественности 31 августа на пресс-конференции в МИЦ «Известия».В преддверии Экодиктанта будут проведены творческие конкурсы по нескольким направлениям. Конкурс на лучшие экологические видеоуроки, которые будут размещены на портале экодиктант.рус, а также конкурсы на девиз Экодиктанта и лучшие вопросы для участников Экодиктанта. Ознакомиться с условиями участия можно в социальных сетях проекта Вконтакте, Instagram и Facebook.Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».