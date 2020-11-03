Подведены итоги X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой

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Событие было приурочено сразу к трём юбилейным датам – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, десятому конкурсу и 120-летию со дня рождения исполнительницы.Учредители и организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.На конкурс приехали 82 солиста-конкурсанта из 20 регионов России: Республик Бурятия, Калмыкия, Хабаровского края, Астраханской, Волгоградской, Калужской, Кировской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и др.В течение недели участники демонстрировали свои таланты в четырех возрастных группах: детской (10-14 лет), юношеской (14-18 лет), молодёжной (18-23 лет) и старшей (от 23 лет). Саратовскую область на конкурсе представляли 19 конкурсантов.30 октября на большой сцене концертного зала областного Центра народного творчества состоялась торжественная церемония закрытия, награждение и Гала-концерт победителей X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой.Десятый юбилейный конкурс имени Лидии Руслановой войдет в историю как самый технологичный: он впервые проходил в онлайн формате и транслировался на самых популярных интернет-платформах: ВКонтакте, Инстаграм, на Youtube-канале Центра народного творчества, а трансляция заключительного дня проводилась также и на портале Культура.РФ и была доступна для жителей всей России.В рамках конкурса состоялись: научно-практическая конференция, пресс-конференция и встреча с членами жюри, конкурсные прослушивания, а также мастер-классы. Кроме того, с 29 октября по 30 октября в социальной сети ВКонтакте в группе СОЦНТ прошло зрительское голосование, где можно было проголосовать за понравившихся исполнителей в разных возвратных группах.Приехавшая на церемонию закрытия конкурса министр культуры Саратовской области Татьяна Анатольевна Гаранина поприветствовала членов жюри, зрителей и участников: «Мы рады, что сейчас тысячи человек может нас посмотреть и в социальных сетях Центра творчества, и на портале Культура.РФ, и что вся песенная страна сегодня в гостях у Саратовской области. Благодарю всех, кто приехал на нашу территорию, а это участники 20 регионов. Мы поздравляем всех, потому что каждый, кто вышел на эту сцену, уже победитель». В завершение своей речи Татьяна Анатольевна выразила благодарность Министерству культуры Российской Федерации за поддержку этого проекта и поздравила всех с праздником.Церемония награждения началась с вручения специальных призов, которых были удостоены 10 участников конкурса. Призом Губернатора Саратовской области В.В. Радаева была награждена: Дмитриева Полина Владиславовна (г. Москва), призом Министерства культуры Российской Федерации – Рублёв Сергей Владимирович, (г. Саратов), призом Министерства культуры Саратовской области – Стенникова Ангелина Валерьевна (г. Москва), призом Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова – Сёмкина Олеся Алексеевна (Новосибирская область), призом Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой – Ковыляева Ксения Сергеевна (Хабаровский край), призом жюри конкурса «За высокий художественный уровень исполнения» – Винник Евгения Анатольевна (Ленинградская область), призом Саратовского областного Союза писателей «За лучшее исполнение произведения Л.А. Руслановой» – Шутова Нина Дмитриевна (г. Пенза), «За лучшее исполнение народной песни без музыкального сопровождения» – Карякина Василиса Васильевна (г. Саратов), призом «За сохранение национальных певческих традиций» – Зубкова Глафира Александровна (г. Саратов), призом «За мастерство аккомпанемента» награжден Краснов Александр Валериевич (г. Саратов).После вручения специальных призов членами жюри конкурса были награждены участники, ставшие обладателями дипломов лауреата I, II и III степени. Лауреатами I степени в детской группе стали: Зубкова Глафира Александровна (г. Саратов), Павлов Андрей Александрович (г. Саратов), Ражев Никита Витальевич (г. Москва). В молодежной группе – Аржаев Роман Викторович (Пензенская область), Кондратьева Анастасия Сергеевна (Московская область), Краснов Никита Александрович (г. Саратов) и Карякина Василиса Васильевна (г. Саратов). В старшей группе – Винник Евгения Анатольевна (Ленинградская область), Стенникова Ангелина Валерьевна (г. Москва), Азиханов Марат Фяритович (г. Саратов). По решению жюри дипломы лауреата I степени в юношеской группе никому не присвоены.Второй раз за всю историю конкурса членами жюри было принято решение о присвоении диплома Гран-при. Им была награждена конкурсантка детской группы, ученица детской музыкальной школы имени В.И. Сафонова Дмитриева Полина Владиславовна из г. Москвы.Призы зрительских симпатий по итогам зрительского голосования были вручены в младшей возрастной группе – Кабацкой Маргарите Сергеевне (Самарская область), в юношеской – Брилевскому Даниилу Евгеньевичу (Кемеровская область), в молодежной – Аржаеву Роману Викторовичу (Пензенская область), в старшей – Астафьевой Алене Сергеевне (Саратовская область) и Аблязовой Людмиле Фанильевне (Саратовская область).После церемонии награждения состоялся Гала-концерт, в котором прозвучали самые яркие номера победителей конкурса и, конечно же, обладательницы диплома Гран-при П. Дмитриевой. Зажигательные припевки под искрометную пляску Полины запомнятся всем надолго.Настоящим подарком для слушателей стали выступления членов жюри. Проникновенно спела сиротскую песню Тверской области «По сеням» Галина Николаевна Марахтанова, кандидат искусствоведения, референт Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации. Ярким драматическим воплощением рекрутских частушек захватила внимание аудитории Елена Андреевна Сапогова, народная артистка России, профессор кафедры сольного народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.Есть такие песни, от которых душа поёт. Одной из таких песен является «Течет река Волга». Именно её выбрала для своего исполнения в Гала-концерте Руслановского Наталия Владимировна Бикметова, лауреатI Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имениЛ.А. Руслановой, а ныне кандидат искусствоведения, профессор кафедры хорового и сольного пения Самарского государственного института культуры.Зрителям трансляции посчастливилось услышать песню военных лет «Казаки в Берлине» и яркую эмоциональную вокальную композицию «Я деревенская» из уст настоящих мэтров: профессора, академика Международной академии культуры и искусства, народного артиста России Василия Петровича Овсянникова и солистки Москонцерта, доцента кафедры сольного народного пения Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова, народной артистки России Надежды Евгеньевны Крыгиной.Яркой эмоциональной точкой Гала-концерта стала песня на слова О. Газманова «Саратов» в исполнении ансамбля народной музыки «Колядки» под руководством А.В. Краснова, лауреата Премии Правительства РФ «Душа России».Сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.