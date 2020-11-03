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Возобновляются специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет

Новости
Возобновляются специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет

Специально для пассажиров старше 65 лет, которым не рекомендуется посещать общественные места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, холдинг «РЖД» возобновляет возможность дистанционного возврата неиспользованных билетов на поезда дальнего следования, оформленных в кассах.

Эта технология распространяется на поезда и вагоны холдинга «РЖД» и других перевозчиков, включая АО «ТКС», АО «ПКС», АО АК «ЖДЯ», АНО «ЕТД», а также на поезда 7000-нумераций с местами для сидения пригородных пассажирских компаний. Специальные условия будут действовать до 31 января 2021 года.

Пассажир указанной возрастной группы может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по тел.: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласует с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства при наличии оригинала проездного документа.

Электронные билеты можно вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

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В поездах дальнего следования реализуется ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).