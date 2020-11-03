Губернаторские стипендиаты 2020 года представят онлайн-концерт в рамках «Ночи искусств»
Региональный центр поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств».
Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».
Юные таланты приготовили онлайн-концерт «Искусство – моя жизнь». В нем примут участие губернаторские стипендиаты 2020 года.
Увидеть концерт можно будет 3 ноября на ютуб-канале Саратовского областного учебно-методического центра https://www.youtube.com/channel/UCL4GYwzXTIBByTxW_tp3iJA и в социальных сетях Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте.