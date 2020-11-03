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Губернаторские стипендиаты 2020 года представят онлайн-концерт в рамках «Ночи искусств»

Новости


Региональный центр поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра примет участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств».

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Юные таланты приготовили онлайн-концерт «Искусство – моя жизнь». В нем примут участие губернаторские стипендиаты 2020 года.

Увидеть концерт можно будет 3 ноября на ютуб-канале Саратовского областного учебно-методического центра https://www.youtube.com/channel/UCL4GYwzXTIBByTxW_tp3iJA и в социальных сетях Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте.