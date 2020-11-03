Лучшая детская школа искусств 2020 года получит миллион рублей на развитие
30 октября под председательством заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой в формате видеоконференции состоялось заседание оргкомитета общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская, директор Департамента науки и образования Минкультуры России Светлана Ермакова, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, министр культуры Калужской области Павел Суслов, представители Минкультуры России и руководители творческих вузов и ссузов – ректор Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова Евгений Князев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев, президент Российской академии музыки им. Гнесиных Галина Маяровская и заместитель директора Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Надежда Солдатикова.
На заседании обсудили вопросы организации и проведения конкурсов, состав участников второго (федерального) тура отбора, критерии и показатели оценивания конкурсных материалов и состав жюри общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году.
Открывая совещание, Ольга Ярилова отметила, что общероссийские конкурсы уже много лет являются центральными событиями в культурной жизни регионов, «путёвку на конкурс получают школы и преподаватели, успешно прошедшие региональный этап и выдержавшие серьезную конкуренцию». Она подчеркнула, что оба конкурса состоятся несмотря на пандемию. В этом году в них участвуют представители 67 субъектов Российской Федерации.
«Общероссийские конкурсы – это и ежегодный смотр лучших педагогических практик, выявление лидеров и талантов. Благодаря конкурсной поддержке творческое образование становится открытым для миллионов граждан, мероприятия конкурса освещаются в федеральных и региональных средствах массовой информации, а победители – школы и преподаватели – получают заслуженное признание», – сказала замминистра.
О составе участников и определении победителей рассказала Светлана Ермакова. По её словам, в этом году победителями станут 10 детских школ искусств (9 призёров и 1 победитель) и 5 преподавателей (4 призёра и 1 победитель). Призёры получат денежные премии: преподаватель – 200 тыс. рублей, школа – 1 млн рублей на развитие.
Всего в 2020 году в отборочном этапе приняли участие 446 преподавателей, из которых 124 (из 56 регионов) вышли в финальный этап, и 148 школ, из которых 91 (из 60 регионов) прошла в финал.
Эксперты обсудили состав жюри. В этом году оно будет разделено на большое и очное. Очное жюри оценивает работу ДШИ и преподавателей на региональном и финальном этапе, а большое выберет призёров в каждом конкурсе.
Федеральный этап конкурсов стартует 9 ноября.