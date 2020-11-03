Лучшая детская школа искусств 2020 года получит миллион рублей на развитие

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В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская, директор Департамента науки и образования Минкультуры России Светлана Ермакова, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса, министр культуры Калужской области Павел Суслов, представители Минкультуры России и руководители творческих вузов и ссузов – ректор Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре​ им. Е. Вахтангова Евгений Князев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова Владимир Малышев, президент Российской академии музыки им. Гнесиных Галина Маяровская и заместитель директора Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Надежда Солдатикова.На заседании обсудили вопросы организации и проведения конкурсов, состав участников второго (федерального) тура отбора, критерии и показатели оценивания конкурсных материалов и состав жюри общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств», «Лучшая детская школа искусств» в 2020 году.Открывая совещание, Ольга Ярилова отметила, что общероссийские конкурсы уже много лет являются центральными событиями в культурной жизни регионов, «путёвку на конкурс получают школы и преподаватели, успешно прошедшие региональный этап и выдержавшие серьезную конкуренцию». Она подчеркнула, что оба конкурса состоятся несмотря на пандемию. В этом году в них участвуют представители 67 субъектов Российской Федерации.«Общероссийские конкурсы – это и ежегодный смотр лучших педагогических практик, выявление лидеров и талантов. Благодаря конкурсной поддержке творческое образование становится открытым для миллионов граждан, мероприятия конкурса освещаются в федеральных и региональных средствах массовой информации, а победители – школы и преподаватели – получают заслуженное признание», – сказала замминистра.О составе участников и определении победителей рассказала Светлана Ермакова. По её словам, в этом году победителями станут 10 детских школ искусств (9 призёров и 1 победитель) и 5 преподавателей (4 призёра и 1 победитель). Призёры получат денежные премии: преподаватель – 200 тыс. рублей, школа – 1 млн рублей на развитие.Всего в 2020 году в отборочном этапе приняли участие 446 преподавателей, из которых 124 (из 56 регионов) вышли в финальный этап, и 148 школ, из которых 91 (из 60 регионов) прошла в финал.Эксперты обсудили состав жюри. В этом году оно будет разделено на большое и очное. Очное жюри оценивает работу ДШИ и преподавателей на региональном и финальном этапе, а большое выберет призёров в каждом конкурсе.Федеральный этап конкурсов стартует 9 ноября.