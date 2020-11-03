3 ноября 2020 ВТОРНИК
Новости
17:59 | 02 ноября
Вячеслав Моше Кантор в очередной раз избран президентом ЕЕК, пост которого занимает с 2007 года
17:00 | 02 ноября
Подведены итоги X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой
16:21 | 02 ноября
Возобновляются специальные условия дистанционной отмены поездки для пассажиров старше 65 лет
15:50 | 02 ноября
Губернаторские стипендиаты 2020 года представят онлайн-концерт в рамках «Ночи искусств»
15:39 | 02 ноября
Лучшая детская школа искусств 2020 года получит миллион рублей на развитие
14:51 | 02 ноября
Команда «Протон» выбыла из Кубка России
14:08 | 02 ноября
К 4 ноября саратовцам подготовлены несколько десятков мероприятий
13:15 | 02 ноября
«Ночь искусств» саратовский Исторический парк впервые проведет в онлайн-формате
12:26 | 02 ноября
ПФР: средства материнского капитала можно перенаправить
11:38 | 02 ноября
В рамках национального проекта «Культура» в селе Семено-Полтавка Ершовского района построен новый социально-культурный центр
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

К 4 ноября саратовцам подготовлены несколько десятков мероприятий

Новости
К 4 ноября саратовцам подготовлены несколько десятков мероприятий

Ко Дню народного единства в Саратове подготовлено несколько десятков культурно-просветительских мероприятий. Викторины, квесты и конкурсы пройдут на интернет-площадках муниципальных учреждений.

Так, состоится Городской дистанционный фестиваль детских туристских объединений, конкурс рисунков «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!», а также квест-игра «Мы едины!».

Помимо этого, пройдет Большой этнографический диктант (http://miretno).

На официальном сайте администрации Саратова будет размещен Гала-концерт фестиваля «В семье единой».

С 30 октября по 6 ноября горожане смогут поучаствовать в конкурсе видеороликов, рисунков и фотографий «Спорт объединяет».

30 и 31 октября пройдет Городской открытый фестиваль национального танца им.П.Ф. Петрова «Возьмемся за руки, друзья». «Городской центр им. П.А. Столыпина» 30 октября подготовит видеолекцию «Мистический портрет П.А. Столыпина».

Флешмоб «Хоровод единства» 2 ноября проведет ДК «Звезда». Также 2 и 3 ноября дом культуры представит праздничный концерт «Мы – единое целое!».

В течение дня 3 ноября на YouTube-канале Дома детского творчества «Солнечный» пройдет виртуальная экскурсия по этнографическому комплексу «Национальная деревня народов Саратовской области». Детская библиотека № 32 подготовит видеопрезентацию «А были просто граждане России», а библиотека № 33 в своих группах в социальных сетях устроит онлайн-квест «Великая Россия».

В праздничный день, 4 ноября, состоится выставка «В единстве народа – сила России», концерт «В сердце нашем Россия!», челлендж «Если мы едины, мы непобедимы», викторина «4 ноября – День народного единства», концерт «Россия, Родина, единство», выставка детского рисунка «Моя семья – моя Россия», познавательная игра «Вместе целая страна!».

Тематические мероприятия появятся на официальных сайтах и в аккаунтах в социальных сетях администраций районов города.

Сообщает пресс-служба Саратовской админимстрации.