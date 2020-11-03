К 4 ноября саратовцам подготовлены несколько десятков мероприятий

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Так, состоится Городской дистанционный фестиваль детских туристских объединений, конкурс рисунков «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!», а также квест-игра «Мы едины!».Помимо этого, пройдет Большой этнографический диктант (http://miretno).На официальном сайте администрации Саратова будет размещен Гала-концерт фестиваля «В семье единой».С 30 октября по 6 ноября горожане смогут поучаствовать в конкурсе видеороликов, рисунков и фотографий «Спорт объединяет».30 и 31 октября пройдет Городской открытый фестиваль национального танца им.П.Ф. Петрова «Возьмемся за руки, друзья». «Городской центр им. П.А. Столыпина» 30 октября подготовит видеолекцию «Мистический портрет П.А. Столыпина».Флешмоб «Хоровод единства» 2 ноября проведет ДК «Звезда». Также 2 и 3 ноября дом культуры представит праздничный концерт «Мы – единое целое!».В течение дня 3 ноября на YouTube-канале Дома детского творчества «Солнечный» пройдет виртуальная экскурсия по этнографическому комплексу «Национальная деревня народов Саратовской области». Детская библиотека № 32 подготовит видеопрезентацию «А были просто граждане России», а библиотека № 33 в своих группах в социальных сетях устроит онлайн-квест «Великая Россия».В праздничный день, 4 ноября, состоится выставка «В единстве народа – сила России», концерт «В сердце нашем Россия!», челлендж «Если мы едины, мы непобедимы», викторина «4 ноября – День народного единства», концерт «Россия, Родина, единство», выставка детского рисунка «Моя семья – моя Россия», познавательная игра «Вместе целая страна!».Тематические мероприятия появятся на официальных сайтах и в аккаунтах в социальных сетях администраций районов города.Сообщает пресс-служба Саратовской админимстрации.