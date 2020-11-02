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«Ночь искусств» саратовский Исторический парк впервые проведет в онлайн-формате

Новости
«Ночь искусств» саратовский Исторический парк впервые проведет в онлайн-формате

3 ноября 2020 года в восьмой раз пройдет всероссийская культурно—образовательная акция «Ночь искусств».

В условиях сложной эпидемиологической обстановки организаторам придется отойти от традиционных форматов мероприятий и провести их в дистанционном режиме для виртуальных посетителей. Трансляции саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» будут доступны для просмотра в официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники.

Программа масштабной акции всех учреждений культуры страны приурочена к Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет». Центральной идеей онлайн-мероприятий Исторического парка станет тема «Искусство объединяет поколения».

В 16:00 Парк впервые представит новый проект в формате online. Это будет презентация авторской фотовыставки Антона и Виталия Кошкиных «Моя Россия». Экспозиция включает «портреты» интересных архитектурных памятников Саратовской области ХVII-ХX веков, находящихся под охраной государства и неохраняемых произведений зодчества. Снимки передают разнообразную картину культурно-архитектурного наследия Поволжья.

С 17:00 начнутся трансляции видео-экскурсий по федеральному выставочному проекту «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая находится в Саратове только до 8 ноября. Виртуальные посетители смогут увидеть уникальные художественные полотна, иллюстрирующие знаковые события периода 1941—1945 гг. и узнать историю их создания, а также познакомиться с произведениями современных художников, отразивших тему трагедии страны, Великой Победы и благодарности ветеранам за их подвиг.

Кроме того, Исторический парк будет открыт для посещения в течение дня и посетители смогут в офлайн—формате стать участниками тематических экскурсий:

— «Рюриковичи — Романовы. Музыка эпох». Специальный проект позволит погрузиться в мир музыки и совершить путешествие более чем на тысячу лет назад, чтобы услышать старинные музыкальные композиции, дошедшие до наших дней из глубины веков, узнать секреты создания древних инструментов, а также достоверные факты о легендарных композиторах.

— «Жизнь. Искусство после войны» познакомит гостей парка с событиями в культурной жизни Советского Союза 1945 — 1953 гг. Участники экскурсии увидят художественные произведения, монументальные постройки, узнают основные тенденции в этой общественно — культурной сфере деятельности страны.

Дополнительная информация о посещении Исторического парка 3 ноября 2020 года — у администраторов по телефону: (8452) 69-50-34.

Программа онлайн—мероприятий саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» доступна на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ».