ПФР: средства материнского капитала можно перенаправить

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Большинство из них, более 123 тысяч, воспользовалось средствами, направив их на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату из средств МСК, формирование накопительной пенсии мамы и социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.Напомним, что распорядиться средствами (или частью средств) материнского (семейного) капитала можно, когда ребенку, в связи с рождением которого возникло право на МСК, исполнится три года. Но есть исключения, когда направить средства возможно сразу после рождения малыша и возникновения права на МСК. К этим исключениям относятся:- Уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу;- Погашение жилищного кредита или займа;Ø Приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;- Оплата расходов на дошкольное образование;- Оформление ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет для семей с низким доходом (размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Саратовской области на II квартал прошлого года - то есть не более 20552 руб. на одного члена семьи).Если семья подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала по одному из направлений, но потом решила потратить их на другое направление, то можно аннулировать ранее поданное заявление и предоставить в ПФР новое заявление о распоряжении. Сделать это нужно до перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского (семейного) капитала.Жительницы региона, выбравшие направление средств (части средств) материнского капитала на формирование накопительной пенсии, вправе отказаться от их использования по указанному направлению. Но это возможно только до назначения накопительной пенсии. Условием такого отказа является направление средств МСК на другие установленные законом цели.Отказаться от ежемесячных выплат из средств МСК на второго ребенка до трех лет для семей с низким доходом и направить остаток средств на другое направление можно в любой момент.