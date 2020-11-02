В рамках национального проекта «Культура» в селе Семено-Полтавка Ершовского района построен новый социально-культурный центр

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Уже к августу в новом здании были выполнены все основные работы – возведены стены, установлены окна, проведены коммуникации и электричество. В сентябре параллельно с монтажом крыши шла внутренняя отделка. Для ДК закупили современное музыкальное оборудование и мебель. Новый зрительный зал рассчитан на 100 мест.Не осталась без внимания и прилегающая территория - ее благоустроили и оборудовали детскую и спортивную площадкиВ Семено-Полтавке построили именно социокультурный центр. Здесь разместился новый тренажерный зал, на прилегающей территории установлены спортивные сооружения. Это позволит проводить как культурные, так и спортивные мероприятия.Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина:- В 2020 году на реализацию национального проекта «Культура» в регионе предусмотрено более 200 миллионов рублей. Из них 185 миллионов – из федерального бюджета, более 15 миллионов – из областного. По объему выделенных средств регион занимает третье место в ПФО. Благодаря успешной реализации в 2019 году мероприятий федеральной программы «Культурная среда», в этом году удалось добиться выделения федерального финансирования на строительство и капитальный ремонт семи объектов культуры. В том числе, это строительство нового Дома культуры в селе Семено-Полтавка в Ершовском районе и капитальный ремонт шести сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 миллионов рублей. В селах Ивановка и Николаевка Ивантеевского района, поселке Первомайский Дергачевского района ремонт уже завершен. Построен Дом культуры в селе Семено-Полтавка Ершовского района. Уровень готовности объектов в селе Калмантай Вольского района составил 97%, в пос. Новониколаевский Балаковского района – 70%.Дом культуры – это центр жизни села. Здесь проводят свое свободное время и взрослые и дети. Они развиваются творчески, готовятся и очень успешно выступают не только на региональных, но и на российских конкурсах. В наших селах очень много талантов и мы создаем все условия, чтобы они могли раскрыть свой потенциал в полной мере.