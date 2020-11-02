Егор Лепешкин стал лауреатом Международного дистанционного конкурса-фестиваля искусств «Арт-Трофей»

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28 октября в Центральной детской музыкальной школе на ежегодной церемонии вручения премии Главы муниципального образования "Город Саратов" среди лучших учащихся саратовских детских музыкальных школ и детских школ искусств юному гитаристу, самому именитому на этой церемонии из всех 20 лауреатов Премии Мэра (Егор в свои 12 лет - уже лауреат 72х международных и всероссийских конкурсов, дважды стипендиат стипендии Губернатора Саратовской области и Финалист всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица") вручен Диплом лауреата премии Главы муниципального образования "Город Саратов" "Юные дарования Саратова", а его преподаватель, Зяблова Надежда Константиновна была награждена Дипломом и званием "Лучший преподаватель детской школы искусств-2020" Муниципального образования '"Город Саратов".29 октября на Международном дистанционном конкурсе-фестивале искусств «Арт-Трофей» в Москве в номинации "Классическая гитара (соло)" Лепешкин Егор за исполнение каждого из двух виртуозных произведений был удостоен званий Лауреата l степени.