1 ноября 2020 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
15:42 | 31 октября
Итоги экспресс-оценки СМБП объявлены на АПЗ
15:37 | 31 октября
Антикоррупционный фонд 290 будет создан в России
15:33 | 31 октября
Агентство коммуникаций «Тезис» названо в числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA
13:20 | 31 октября
Кружковое движение НТИ снова открыло набор на онлайн-акселератор
17:00 | 30 октября
Саратовская филармония примет участие в акции «Ночь искусств»
16:09 | 30 октября
Школьники региона приняли участие во флешмобах «Самый заметный ученик» и «Самый яркий класс»
15:19 | 30 октября
Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»
14:09 | 30 октября
Валерий Радаев поручил организовать в Саратовской области колл-центр по медицинским вопросам
13:18 | 30 октября
Завершился ремонт железнодорожного переезда вблизи посёлка Сенной Саратовской области
12:29 | 30 октября
В Саратовской области ведется работа по погашению задолженности на предприятиях
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Агентство коммуникаций «Тезис» названо в числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA

Новости
Агентство коммуникаций «Тезис» названо в числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA

В числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA названо Агентство коммуникаций «Тезис».

Ежегодно составляемый Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA список наиболее популярных и востребованных PR-агентств основан на объективной оценке их деятельности заказчиками услуг. В 2020 году «Тезис» был признан агентством, предоставляющим лучшее качество сервиса. Высшие баллы компания получила по таким критериям, как «качество услуг», «экспертиза», «ценовая политика», «клиентский сервис».

Креативный подход и умение выполнить необходимые KPI при реализации PR-проектов, оперативность, профессионализм в разработке коммуникационных стратегий, способность работать в режиме многозадачности и ряд других преимуществ Агентства «Тезис» были отмечены экспертами REPA.

Между тем, индивидуальное решение каждой задачи и индивидуальный подход – главный секрет успеха «Тезиса» в работе с крупными компаниями, среди которых Первая мебельная фабрика, международная сеть бизнес-центров Regus, Пивоваренная компания «Балтика». Об этом заявил директор по PR Агентства коммуникаций «Тезис» Георгий Карчик, подчеркнувший, что небольшому агентству, обслуживающему ограниченное количество компаний, проще предоставить качественный сервис, чем его более крупным конкурентам.