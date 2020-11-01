Агентство коммуникаций «Тезис» названо в числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA

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Ежегодно составляемый Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA список наиболее популярных и востребованных PR-агентств основан на объективной оценке их деятельности заказчиками услуг. В 2020 году «Тезис» был признан агентством, предоставляющим лучшее качество сервиса. Высшие баллы компания получила по таким критериям, как «качество услуг», «экспертиза», «ценовая политика», «клиентский сервис».Креативный подход и умение выполнить необходимые KPI при реализации PR-проектов, оперативность, профессионализм в разработке коммуникационных стратегий, способность работать в режиме многозадачности и ряд других преимуществ Агентства «Тезис» были отмечены экспертами REPA.Между тем, индивидуальное решение каждой задачи и индивидуальный подход – главный секрет успеха «Тезиса» в работе с крупными компаниями, среди которых Первая мебельная фабрика, международная сеть бизнес-центров Regus, Пивоваренная компания «Балтика». Об этом заявил директор по PR Агентства коммуникаций «Тезис» Георгий Карчик, подчеркнувший, что небольшому агентству, обслуживающему ограниченное количество компаний, проще предоставить качественный сервис, чем его более крупным конкурентам.