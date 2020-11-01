Антикоррупционный фонд 290 будет создан в России

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Его инициатором выступил юрист-международник Дмитрий Романенко. Основная задача Фонда – привлечение к антикоррупционной деятельности максимального количества обычных граждан, желающих своей стране процветания, а также выплата вознаграждений за сообщения о коррупции и проверке госзакупок. Также Фонд планирует администрировать премии для антикоррупционных активистов по всей России – журналистов, адвокатов, юристов.Как отмечается, Фонд не будет заниматься политикой, но при этом выступит учредителем премии за лучшее журналистское антикоррупционное расследование и за наибольшее количество выявленных нарушений в сфере госзакупок. Также в правоохранительные органы будут направляться сведения о выявленных фактах нарушений, обнаруженных в декларациях чиновников. Фонд организует для этого сплошную и постоянную проверку указанных документов.