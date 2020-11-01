1 ноября 2020 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
15:42 | 31 октября
Итоги экспресс-оценки СМБП объявлены на АПЗ
15:37 | 31 октября
Антикоррупционный фонд 290 будет создан в России
15:33 | 31 октября
Агентство коммуникаций «Тезис» названо в числе лучших PR-агентств в рейтинге REPA
13:20 | 31 октября
Кружковое движение НТИ снова открыло набор на онлайн-акселератор
17:00 | 30 октября
Саратовская филармония примет участие в акции «Ночь искусств»
16:09 | 30 октября
Школьники региона приняли участие во флешмобах «Самый заметный ученик» и «Самый яркий класс»
15:19 | 30 октября
Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»
14:09 | 30 октября
Валерий Радаев поручил организовать в Саратовской области колл-центр по медицинским вопросам
13:18 | 30 октября
Завершился ремонт железнодорожного переезда вблизи посёлка Сенной Саратовской области
12:29 | 30 октября
В Саратовской области ведется работа по погашению задолженности на предприятиях
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Антикоррупционный фонд 290 будет создан в России

Новости
Антикоррупционный фонд 290 будет создан в России

В России будет создан Антикоррупционный фонд 290.

Его инициатором выступил юрист-международник Дмитрий Романенко. Основная задача Фонда – привлечение к антикоррупционной деятельности максимального количества обычных граждан, желающих своей стране процветания, а также выплата вознаграждений за сообщения о коррупции и проверке госзакупок. Также Фонд планирует администрировать премии для антикоррупционных активистов по всей России – журналистов, адвокатов, юристов.

Как отмечается, Фонд не будет заниматься политикой, но при этом выступит учредителем премии за лучшее журналистское антикоррупционное расследование и за наибольшее количество выявленных нарушений в сфере госзакупок. Также в правоохранительные органы будут направляться сведения о выявленных фактах нарушений, обнаруженных в декларациях чиновников. Фонд организует для этого сплошную и постоянную проверку указанных документов.