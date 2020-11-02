Жительница Ершова заплатила порядка восьмисот тысяч за услуги экстрасенса

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Специалиста в буквальном смысле присмотрела – увидела по телевизору на канале, где идут подобные программы. Связалась с редакцией, оставила контактные данные. Просьба женщины не осталась без ответа, в результате с ней на протяжении 9 дней проводились некие индивидуальные занятия. За услуги экстрасенса и «атрибутику» для сеансов она переводила деньги, общая сумма переводов составила 790 тысяч 990 рублей. Только вот все это не оправдало надежд, позитивных перемен в решении своей проблемы она не увидела. А когда получила предложение продолжить сеансы, конечно же, не бесплатно, а еще на очень приличную сумму, сочла происходящее обманом.Обратилась в полицию.Полиция предупреждает: будьте осмотрительны в решениях получить какую-либо услугу или, например, купить чудо-товары, эффект от которых весьма сомнителен. То, что в результате лично вы сочтете обманом, не всегда является преступлением, а решение вопроса о возбуждении уголовного дела будет напрямую зависеть от наличия в действиях второй стороны (экстрасенсов, гадалок, целителей, продавцов и т.п.) противоправных действий.