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В Саратове подвели итога проекта «Шедевры живописи детям»

Новости


В культурно-выставочном центре «Радуга» города Саратова прошел педагогический форум по итогам работы проекта «Шедевры живописи детям».

Проект был реализован Саратовской региональной общественной культурно-просветительной организацией «Центра духовной культуры» на территории 20 районов области при поддержке Фонда Президентских грантов.

Форум проходил в режиме онлайн, участие в нем приняли Нина Омарова, куратор проекта от Фонда Президентских грантов Приволжского федерального округа; Галина Гаврилова, старший преподаватель Саратовского областного института развития образования, Виктория Кручинкина, руководитель проекта, Людмила Фокина, координатор проекта и педагоги 20 районов области, на территории которых реализовывается проект.

На форуме были подведены итоги проекта. В нем приняли участие 631 педагог дошкольного образования из 166 детских садов области. В каждый из 20 районов области в течение года поступило по 84 высококачественные репродукции картин русских художников по 14 темам программы. Всего 1680 картин. Для 22,8 тысяч детей проведено более 2 тысяч экскурсий-занятий.

Педагоги поделились опытом работы по проекту, рассказали о том, как дети изменились к концу проекта. У них улучшилась речь, они стали более усидчивыми, дружелюбными, наблюдательными. Все педагоги заметили, что у детей появился интерес к картинам, к сюжетам, лучше начали задавать и отвечать на вопросы.