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Саратовская филармония примет участие в акции «Ночь искусств»

Новости


Саратовская филармония примет участие в акции «Ночь искусств».

3 ноября на канале филармонии в YouTube будет представлена премьерная программа концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», в которой прозвучит музыка Андрея Петрова из известных советских кинофильмов, таких как «Человек-амфибия», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово».

Солисты – Ирина Левина, Ольга Алакина, Михаил Соловьев.
Дирижёр – Денис Марьев.
Ссылка на просмотр https://youtu.be/mNXe74-mDbE

Оркестр «Волга-Бэнд» – постоянный участник «Ночи искусств». В прошлом сезоне программа «Классика и рок – 2» собрала аншлаговый зал. Более 600 человек стали участниками одной из самых масштабных акций в культурном пространстве России #ночьискусств #ночьискусствсаратов #саратовскаяфилармония #филармониясаратов #волгабэнд