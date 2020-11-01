Школьники региона приняли участие во флешмобах «Самый заметный ученик» и «Самый яркий класс»

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В рамках профилактического мероприятия школьники региона приняли участие в двух флешмобах «Самый заметный ученик» и «Самый яркий класс». Участники акций делали фотографии класса или одного ученика, оснащенных светоотражающими элементами и размещали фотографии в личных аккаунтах и аккаунтах образовательных организаций.По хештегу #cамыйзаметныйученик64 было размещено более 500 публикаций и более 260 классов выставили свои фото под хештегом #самыйяркийкласс64.