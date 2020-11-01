Кружковое движение НТИ снова открыло набор на онлайн-акселератор

просмотров: 191

Для участников акселератора предусмотрена работа в малых группах, онлайн-семинары, подробный разбор всех аспектов работы онлайн-кружков под руководством экспертов и модераторов, встречи с представителями Кружкового движения НТИ. В рамках программы слушатели курса познакомятся с онлайн-форматами и инструментами групповой коммуникации, научатся проектировать онлайн-продукты с использованием методов дизайн-мышления, узнают, как правильно упаковать онлайн-продукты/сервисы кружка и развивать их продвижение. Эксперты акселератора расскажут о методологических инструментах образовательных продуктов и онлайн-занятий, а также о технических решениях для организации онлайн-обучения.Мария Тучина, руководитель программы обмена практиками Rukami, отметила, что упор делается на обучении управленческих команд кружков, поскольку именно от слаженности действий преподавателей-наставников, методистов и организаторов зависит устойчивость и эффективность образовательных проектов.