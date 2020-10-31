31 октября 2020 СУББОТА
Новости
15:19 | 30 октября
Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»
14:09 | 30 октября
Валерий Радаев поручил организовать в Саратовской области колл-центр по медицинским вопросам
13:18 | 30 октября
Завершился ремонт железнодорожного переезда вблизи посёлка Сенной Саратовской области
12:29 | 30 октября
В Саратовской области ведется работа по погашению задолженности на предприятиях
11:38 | 30 октября
Наталия Щелканова, директор Государственного музея К.А.Федина: "Еще Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное!»
10:47 | 30 октября
Саратовский фармаколог рассказала об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
09:51 | 30 октября
Спортсмен из саратовской школы «РиФ» стал чемпионом России по пулевой стрельбе
09:00 | 30 октября
Саратовская областная библиотека для слепых поделилась опытом по творческому развитию на всероссийском уровне
17:00 | 29 октября
Саратовский "Теремок" покажет свои спектакли в Вологде
16:21 | 29 октября
Каталог 7-го фестиваля-конкурса "Киновертикаль" размещен в открытом доступе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»

Новости
Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»

В региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России» в Новосибирске победителем стал бренд «Заповедное» компании «Балтика».

Экспертная комиссия региональной дирекции программы объявила бренд лучшим среди 28 видов продукции и услуг, представленных на конкурс новосибирскими организациями и предприятиями. Пиво «Заповедное» в качестве победителя примет участие в финале Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», который пройде в конце года в российской столице.

Председатель региональной комиссии конкурса в Новосибирской области Ольга Морозова отметила, что организации и предприятия Новосибирска и всей области продемонстрировали высокое качество производимой продукции и услуг, не снизив планку даже в сложных экономических условиях из-за распространения пандемии коронавируса.

Пиво «Заповедное» производится на новосибирском филиале «Балтика» с 2014 года и пользуется у потребителей большой популярностью за счет насыщенного аромата хмеля и живого вкуса, достигаемого благодаря отсутствию пастеризации и технологии длительного брожения.