Бренд «Заповедное» выдвинут для участия в финале программы «100 лучших товаров России»

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Экспертная комиссия региональной дирекции программы объявила бренд лучшим среди 28 видов продукции и услуг, представленных на конкурс новосибирскими организациями и предприятиями. Пиво «Заповедное» в качестве победителя примет участие в финале Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», который пройде в конце года в российской столице.Председатель региональной комиссии конкурса в Новосибирской области Ольга Морозова отметила, что организации и предприятия Новосибирска и всей области продемонстрировали высокое качество производимой продукции и услуг, не снизив планку даже в сложных экономических условиях из-за распространения пандемии коронавируса.Пиво «Заповедное» производится на новосибирском филиале «Балтика» с 2014 года и пользуется у потребителей большой популярностью за счет насыщенного аромата хмеля и живого вкуса, достигаемого благодаря отсутствию пастеризации и технологии длительного брожения.