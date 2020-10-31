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Валерий Радаев поручил организовать в Саратовской области колл-центр по медицинским вопросам

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Валерий Радаев поручил организовать в Саратовской области колл-центр по медицинским вопросам

По поручению Губернатора Валерия Радаева организован колл-центр по медицинским вопросам, связанным с пневмонией и коронавирусной инфекцией, который будет находиться на ежедневной связи с жителями Саратовской области.

Напомним, главой региона 28 октября т.г. было дано поручение создать колл-центр для информирования населения по медицинским вопросам. В том числе по оказанию помощи в вызове врача на дом, консультации по амбулаторному лечению и др.

К работе в колл-центре привлечены специалисты здравоохранения, волонтеры: студенты СГМУ, интерны, ординаторы. На базе медуниверситета оборудовано 30 рабочих мест.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 18.00 по многоканальному телефону: 24-54-00.