Наталия Щелканова, директор Государственного музея К.А.Федина: "Еще Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное!»

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- В условиях пандемии и действия ограничительных мероприятий искусство, в том числе и музейное, стало стремительно перемещаться в онлайн. Многие музеи и до всякого кризиса на своих сайтах предоставляли возможность совершить виртуальную экскурсию, познакомиться с редкими экспонатами. Сейчас эта работа активизируется и расширяется.В настоящее время главным каналом коммуникации музея с посетителями стал Интернет – это и официальный сайт, и, главным образом, страницы социальных сетей. Формы просветительской работы самые разные: музейные лекции и занятия в режиме онлайн, виртуальные экскурсии, акции, викторины и другое. Паблики Государственного музея К.А. Федина ежедневно рассказывают об интересных фактах из жизни писателей и деятелей культуры, отмечают памятные даты из истории русской литературы и культурной жизни Саратова, при этом каждое событие сопровождается представлением материалов из фондов музея. Пользователям социальных сетей были представлены виртуальные экскурсии по музею «Русская литература ХIХ века», «Советская литература в годы Великой Отечественной войны». Специально для акции #НочьМузеев2020 был подготовлен цикл виртуальных экскурсий «Дорогами войны» о творчестве двух писателей-земляков К.А. Федина и К.М. Симонова, в которых удалось совместить видео-экскурсию и визуальный ряд материалов, не представленных в экспозиции. Большой отклик у пользователей соцсетей музея нашла сетевая акция «Саратовские поэты и писатели о войне».В период самоизоляции появился новый проект – «Музейная мультлаборатория». Наши постоянные посетители скучали по музею. Родители, постоянные участники программ выходного дня, стали писать в музейный чат с просьбами придумать онлайн-мероприятия, чтобы задействовать детей в период вынужденной изоляции. Возникла идея создания мультфильмов. Дети с родителями читали небольшие литературные произведения. Куратор данного проекта распределял, что кому нарисовать, озвучить. Была создана инструкция, по которой ребята делали дома свою часть работы. Далее сотрудник отдела развития собирала воедино все материалы и создавала мультфильм, который выкладывался на сайт, детскую страничку музея, на канале Youtube и в соцсетях. На данный момент совместно с ребятами создано три мультфильма: «Рукавичка», «Дедушка дерево», «Цыпленок шел в Куд-Кудаки», скоро выйдет четвертый.Таким образом, режим самоизоляции и введение ограничительных мер стали своеобразным катализатором для развития нового формата музейного просветительства. Но не будем забывать, что музей работает также и оффлайн с группами до пяти человек и при соблюдении масочного режима. Помимо возможности посетить стационарную экспозицию и выставки у нас еженедельно проходит программа выходного дня для семейного посетителя, работают студии. Для привлечения посетителей проводятся различные акции, например «Длинные субботы», когда посетить музей можно до 20.00 и попасть на экскурсии в удобное для себя время. В дни осенних каникул работает ежедневно программа «Нескучный день» для школьников и многое другое.- Стационарная экспозиция нашего музея называется «Дом русской литературы ХХ века». Это очень ёмкое название, имеющее историческую, творческую и философскую направленность. Включен сюда и краеведческий компонент, начиная с самого здания музея, которое было для Федина очень дорого. Здесь размещалось Сретенское мужское начальное училище, куда семилетний Костя пришел в 1899 году «грамоту изучать», как вспоминал позднее писатель. Но этот дом всегда был ему близок, потому что в училище жил и преподавал его двоюродный дед Семен Иванович Мошков со своей женой Анной Адриановной. Это была самая культурная семья из всего саратовского окружения Фединых. Здесь маленького Константина приучили читать русскую классику, и он навсегда полюбил Книгу.Константин Александрович прожил долгую жизнь – 85 лет. Почти шестьдесят из них были отданы творчеству. Однако, он был не только творцом, но и организатором литературного процесса ХХ века в России. Последние два десятилетия своей жизни он возглавлял Союз писателей СССР. И наша экспозиция представляет уникальные материалы не только о самом Федине, но и об истории развития многонациональной литературы огромной страны, какой был Советский Союз. История эта, с нынешних позиций, выглядит очень неоднозначно. Поэтому мы стараемся непредвзято, без купюр рассказать о судьбах писателей и их произведений, показав исторические документы. А выводы должен делать для себя уже посетитель.Судьба подарила Константину Александровичу дружбы и встречи со многими выдающимися литераторами, о чем свидетельствуют письма, фотографии, автографы на подаренных ему книгах. Все это богатство хранилось в доме Федина в Москве и на даче в писательском поселке Переделкино, где он жил последние сорок лет. Поэтому в заключительном зале экспозиции воспроизведена обстановка гостиной переделкинской дачи и рабочего кабинета Федина, где частыми гостями были известные русские и зарубежные писатели и поэты. Атмосферу этого Дома литературы мы и постарались создать в нашем музее.- У всех музеев, независимо от их направленности, существует главная, законодательно закрепленная, миссия – собирание, хранение и представление фондовых коллекций, которые составляют наше национальное культурное достояние. Поэтому мы работаем именно в этом русле. У нас собран богатейший фонд, основу которого составляет архив Константина Александровича. И здесь очень хочется вспомнить самыми добрыми словами его дочь Нину Константиновну и внуков – Варвару Александровну Фомину и Константина Александровича Роговина. Только благодаря их бескорыстному дару родному городу, мы обладаем уникальными раритетами, представляющими широкий спектр истории развития нашей литературы. Мы ведем и собственную собирательскую работу, пополняя фондовые коллекции редкими книгами, документами из архивов саратовских писателей, предметами быта, работами саратовских художников.Много внимания в музее уделяется выполнению второй главной задачи – хранению культурного наследия. Идет постоянная оцифровка экспонатов, их научная обработка, проводятся сверки, организован строгий учет, совершенствуется оборудование хранилищ. К сожалению, сами фондохранилища по своей площади давно не отвечают нормативам хранения. Но мы стараемся даже в этих условиях делать все возможное для сохранения уникального музейного фонда.И третья главная составляющая нашей деятельности – представление музейных коллекций самому широкому кругу населения. В первую очередь, конечно, речь идет о стационарной экспозиции, построенной на подлинных документах из фондов. Но это очень небольшая часть наших коллекций. Поэтому мы постоянно готовим временные выставки из фондов музея, где представляем редкие материалы. Вот как раз сейчас у нас начинает работать выставка, посвященная жизни и творчеству Александра Блока. И очень много раритетов мы публикуем в научных сборниках не только наших, но и в академических изданиях Москвы и Санкт-Петербурга. Особо хочется упомянуть предпринятое нашими сотрудниками издание серии тематических каталогов фондовых коллекций музея, в которых представлены самые ценные экспонаты. Вышли уже два каталога – «Почему мы Серапионовы братья» (К 90-летию создания литературной группы) и «Вечные спутники». Сейчас готовится к выходу следующий выпуск.Конечно, в современных реалиях мы активно используем и информационные технологии: на сайте музея публикуются научные статьи наших сотрудников, репортажи с музейных выставок, рассказы об интересных экспонатах.- Я не склонна излишне драматизировать ситуацию, хотя статистика, мягко говоря, обескураживает. Но все же надо понимать, о каком чтении мы говорим. Если говорить о серьезном чтении – поэзии, классической литературы, то, согласитесь, оно всегда, во все времена было уделом и радостью не самого широкого круга. Этот круг существует и сейчас. Он по-прежнему достаточно узкий, но он есть. Именно эта публика остается постоянной аудиторией для музейных проектов «Диалоги о русской культуре» и «Литературные портреты». Читать профессиональную литературу, на мой взгляд, стали больше, поскольку люди заинтересованы в профессиональном росте, карьере. А вот чтение книг как развлечение, способ интересно провести свободное время, в самом деле, потеснилось. И это закономерное явление, у которого есть объективные причины – появилось много других способов познавательно и развлекательно скоротать досуг – это и телевидение, и компьютерные игры, и, наконец, интернет – великий и всемогущий. Как у любого технического достижения, в этом есть свои плюсы и минусы, но факт остается фактом – информация стала гораздо доступнее, ее уже не нужно «добывать» в читальных залах и библиотеках. Время высоких технологий предлагает альтернативные чтению книг занятия в свободное время. Не всегда эта альтернатива адекватна, но это уже другой вопрос. Еще Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное!» И самый верный способ приучить ребенка читать книги – читать самим! Читать много и с удовольствием. Читать детям, выбирая книги по возрасту, по интересам. Обсуждать прочитанное. Тогда шансов улучшить статистику будет гораздо больше. А шансы у нас определенно есть!- Новый музейный проект «Кассилевский квартал, или Швамбрания. Место на карте» позволяет выйти за рамки музейного канона, активно включиться в социокультурное пространство города. Проект стал обладателем гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Новые вызовы» по итогам конкурса «Музей 4.0» в апреле текущего года. Проект разработан сотрудниками музея К.А. Федина и филиала – музея Л.А. Кассиля, расположенном в городе Энгельсе, на улице Льва Кассиля, в мемориальном доме родителей писателя. В основе проекта – идея изменить улицу Льва Кассиля, превратив ее в настоящий Кассилевский квартал по мотивам книги «Кондуит и Швамбрания», самого известного произведения писателя.Сегодня это обычная, ничем не примечательная улица, похожая на множество других. Но в начале XX века именно здесь располагалась знаменитая Швамбрания, «страна величайшей справедливости и пышного совершенства», которую более ста лет назад придумали юные фантазеры и мечтатели – братья Леля и Ося Кассиль. Изменились ее очертания, бесследно исчезли многие здания. Уходит культурная память и остается причина возникновения Швамбрании: проживание детей и взрослых на разных полюсах, в разных «государствах». Одна из целей проекта – создание модели государства префигуративной культуры, где путем сотворчества детей и взрослых происходит сохранение культурной памяти, формирование территориальной и социальной идентичности местного населения через популяризацию творчества Кассиля. Для этого в рамках проекта создан творческий кластер, который объединил пять мастерских: лабораторию детско-родительских отношений, мастерскую швамбранского дизайна, издательство «Леля и Ося», историко-географическое общество, студию анимации. Работа творческих мастерских проходит на площадке музея Льва Кассиля и включает чтение и обсуждение книги «Кондуит и Швамбрания», экскурсии и музейные занятия. Участниками мастерских станут дети разного возраста, а в качестве мастеров и приглашенных экспертов выступят авторитетные взрослые. В тесном сотворчестве детей и взрослых будут созданы культурные продукты: выставка «Папа, мама на работе», газета «Швамбранские новости», мультфильм и путеводитель по Швамбрании.Одновременно стартует конкурс дизайн-проектов будущего Кассилевского квартала с арт-объектами по мотивам произведения Кассиля, инсталляциями, декорированием зданий в швамбранском стиле. Проект объединит организации и учреждения, расположенные на улице Льва Кассиля, местных жителей, администрацию города, культурную общественность. Он станет мощным импульсом в подготовке праздничной программы к 115- летнему юбилею писателя в 2020 году.В числе ожидаемых результатов проекта рост социальной активности местного сообщества, привлечение партнеров и спонсоров – учреждений-резидентов улицы, участие музея в развитии туристической привлекательности города.Просветительская деятельность – важнейшая функция любого музея, и наш музей не исключение. В музее Федина просветительская деятельность в значительной степени реализуется через различные проекты и программы. Идет постоянный поиск новых форм представления музейных предметов и коллекций жителям и гостям города. И, как уже сложилось в последние десятилетия в музейной практике, основное внимание уделяется молодому поколению. Фединский музей стал постоянной экспериментальной площадкой по созданию интерактивных выставок для детей. На сегодняшний день на постоянной основе реализуется проект «В стране фантазий и проказ», в основе которого – игровые выставки, посвященные шедеврам детской литературы, как российской, так и зарубежной. Это всегда выставка-фантазия, выставка-приключение, выставка-путешествие с обязательным правилом – вводить юных посетителей в удивительный мир детской книги.В настоящее время в музее работают 24 культурно-просветительских проекта, ориентированных на самую широкую аудиторию: «Друзья музея», «Мир музейных предметов», «Незабываемые страницы русской классики», «Пойми живой язык природы», «Мы сохраним тебя, русская речь», «Диалоги о русской культуре», «Литературные портреты» и др.В перспективе мы намерены и дальше совершенствовать проектную деятельность как наиболее эффективное направление развития музея.- Исследовательской работой сотрудники занимаются с самого начала существования музея. В последнее десятилетие магистральной линией в научно-исследовательской деятельности музея стало изучение и публикация эго-документов – эпистолярия, дневников писателя, рабочих записей и набросков к произведениям, многочисленных инскриптов. Результаты этих изысканий воплощены в десяти сборниках «Фединских чтений» по материалам научных конференций музея. Нашей гордостью является тесное сотрудничество с академическими институтами – Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН и Институтом русской литературы (Пушкинским Домом) РАН. Мы выиграли грант Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и совместно с сотрудниками ИМЛИ, ИРЛИ и СГУ подготовили к публикации двухтомник «Константин Федин и его современники: Из литературного наследия ХХ века». В этих двух томах, вышедших в 2016 и 2018 годах, опубликована переписка К.А. Федина с выдающимися писателями уже теперь прошлого века, такими как Евгений Замятин, Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Корней Чуковский, Борис Пастернак и многие другие. Сейчас ведется кропотливая текстологическая и исследовательская работа по новому гранту Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) над подготовкой к публикации дневников К.А. Федина с полным восстановлением текстов и серьезным научным комментарием.Ежегодно музейное собрание пополняется примерно на 500 единиц хранения. В основном это материалы архива К.А. Федина, которые вот уже четвертый десяток лет безвозмездно передает семья Фединых. Среди последних поступлений письма Бориса Леонидовича Пастернака Константину Александровичу Федину. Их связывала многолетняя дружба. Письма Пастернака хранились в семье Фединых в особой папке, каждое письмо в отдельном конверте. На них рукою Константина Александровича сделаны краткие пояснения, которые позволяют проследить историю взаимоотношений поэта и писателя.Но в фондах музея формируются коллекции рукописей и документов не только Константина Александровича. Мы собираем материалы наших писателей-земляков, чьи произведения оставили заметный след в истории литературы: Г. Боровикова, Н. Палькина, И. Шульпина, С. Кековой и других. На будущий год запланирована выставка новых поступлений, наши посетители смогут ближе познакомиться с недавними экспонатами.- В фондах музея хранится более 80 тысяч документальных памятников, отражающих историю русской литературы XIX-XX веков: уникальные рукописи, письма, документы, фотографии, книги с дарственными надписями. Жемчужиной коллекции являются несколько автографов русских писателей XIX века. Несомненной историко-культурной значимостью обладает и здание, в котором расположен музей. Именно о нем я и хочу рассказать, поскольку здание музея в определенном смысле тоже экспонат. Это одно из старейших зданий Саратова, памятник архитектуры второй половины XVIII века. Многие люди верят, что старинные дома, если бы могли говорить, поведали бы о самых невероятных событиях. Ведь любой дом впитывает эмоции, чувства и мысли людей, в нем живущих. И чем дом старше, тем больше информации содержится в его стенах. Именно поэтому, несмотря на то, что Фединский музей по меркам музейной жизни, совсем еще младенец, в нем царит неповторимая атмосферы таинственности и особый дух старины. Этот дом появился почти триста лет назад на границе города при выезде на Царицынский тракт. В то время здесь были окраины Саратова, и здание построили в качестве сторожевого укрепления. Также здесь содержали пересыльных каторжан, идущих по этапу в Сибирь. Списки каторжан, датированные концом 1790-х годов, были обнаружены в начале 1980-х, когда здание перестраивали для нужд музея. Списки лежали между кирпичами и просто рассыпались, стоило взять их в руки. К сожалению, найденные в ходе реставрационных работ документы не сохранились. Но до сих пор жива легенда, что именно здесь, во мраке полуподвалов содержались участники пугачевского бунта. Документально этот факт не подтвержден, но вполне допустим, учитывая функциональное назначение здания и его архитектурные особенности – низкие сводчатые потолки с металлическими кольцами, стены полутораметровой толщины и кованые решетки. Все это сохранилось до наших дней и неизменно вызывает восхищение посетителей.Налет таинственности и флер старины во все времена окружали этот дом. Так было и тогда, когда здесь размещалось полицейское управление, которое значительно изменило первоначальную постройку. Управление дало и название улице (современная Октябрьская в XIX веке носила название улица Полицейская). Так было и позднее, во второй половине XIX столетия, когда в этом доме обосновалось Сретенское мужское начальное училище. Сюда в 1899 году пришел маленький светловолосый мальчик Костя Федин «грамоту изучать», как говорил он впоследствии. В те времена якобы был подземный ход, который шел через здание и выходил на Покровскую улицу (ныне – улица Лермонтова) и дальше – на набережную, которая, видимо, в насмешку над беднотой, ютившейся вдоль Волги, звалась Миллионной. По воспоминаниям учеников школы, многие туда лазили, хотели клад найти, или что-нибудь интересное. Но ничего не находили, а только перепачкались все. Так это или нет – уже не проверить. Остались лишь легенды, исторические байки, словом, преданья старины глубокой.Когда в 1939 году, будучи уже известным писателем, Федин приехал в Саратов, он зашел в знакомый школьный двор и увидел «старинные окна школьного коридора, необыкновенные по форме – полуовальные, с частым переплетом рам, в виде трапеций. Мне захотелось посмотреть коридор, и, когда я открыл дверь, даже воздух показался мне ничуть не изменившимся с давних пор моего детства. Старые половицы, будто нарочно выдолбленные, как лодки, были по-прежнему прочны, а каменные стены словно еще больше раздались в толщину». Федин не знал тогда, что судьба подарила ему не только встречу с прошлым, но и с будущим. Пройдут годы, и этот дом, вобрав в себя все радости и горести, успехи и падения его писательской и человеческой жизни, станет не только Домом Федина, но и Домом русской литературы 20 века, двери которого всегда гостеприимно распахнуты для людей, интересующихся историей и культурой своей страны.- В прошлом году мы приняли участие в федеральном проекте «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Был создан мультимедиагид в формате дополненной реальности на платформе Артефакт. Мультимедиагид позволяет посетителям музея самостоятельно без экскурсовода познакомиться с музейными экспонатами, представленными на постоянной экспозиции «Дом русской литературы ХХ века». Для этого достаточно скачать бесплатную программу Артефакт на свой смартфон. Навести телефон на музейный предмет, у которого есть специальная этикетка. Программа распознает экспонат, и вы узнаете о нем не только общие сведения, но и историю его создания, интересные подробности о ключевых деталях, и даже рассмотрите предмет со всех сторон. Дополнительно вы сможете воспользоваться аудиогидом на русском и английском языках. После появления мультимедиагида наши посетители, особенно молодежь, активно пользуется этим бесплатным приложением при посещении музея.- Удивительно, но мое «личное знакомство» с Константином Александровичем Фединым произошло до того, как я познакомилась с его творчеством. Оно началось с музея. Правда, музея школьного. В 1985 году в средней школе № 94, где я училась, по инициативе учителя русского языка и литературы Майи Иосифовны Мерииной был организован литературный кружок «Фединцы», впоследствии получивший статус школьного музея. Под руководством Майи Иосифовны мы изучали биографию писателя-земляка, водили экскурсии по экспозиции школьного музея, посещали недавно открывшийся в Саратове Государственный музей К.А. Федина, сотрудники которого оказывали нам большую методическую помощь и поддержку. Я хорошо помню день, когда наш музей посетила в качестве почетного гостя дочь писателя Нина Константиновна Федина. В моем домашнем архиве сохранилась фотография, где я веду экскурсию для Нины Константиновны. Только представьте, следующее совместное фото было сделано спустя почти 30 лет, в декабре 2013 года, когда я приехала к Нине Константиновне в Переделкино, став директором Государственного музея К.А. Федина. Вот такие «неслучайные случайности». Что касается творчества Федина, то моим любимым произведением является роман «Братья», на мой взгляд, один из лучших романов писателя. Константин Александрович посвятил его своей старшей сестре Александре, которая была для него в жизни «нежнейшим и умнейшим другом», «первым доверительным слушателем» и первым ценителем и критиком юношеских сочинений Константина. Роман вышел в 1928 году. Он посвящен сквозной теме раннего творчества писателя – интеллигенция и революция. Федин заканчивал работу над этим произведением здесь, в Саратове, в доме сестры, который сохранился до сих пор на улице Кутякова (бывшей Цыганской). Саратов легко угадывается и на многих страницах романа. В его основу легли события, свидетелем которых был сам автор в отроческие годы.- Содружество литературных музеев существует уже более тридцати лет. Оно называется «Творческий проблемный семинар директоров литературных музеев России». Создан этот семинар был в начале 1980-х годов по инициативе Наталии Владимировны Шахаловой, директора Государственного литературного музея в Москве. Она много лет руководила работой семинара. Это была очень мощная школа для музейных директоров. Участники семинара объездили всю Россию, посетив множество замечательных литературных музеев от Калининграда до Сибири. На заседаниях шел интенсивный обмен опытом, обсуждение новых экспозиций, выработка общих критериев для их создания. В 2008 году семинар принимал наш музей. Очень волновались, как будет воспринята музейным сообществом новая экспозиция «Дом русской литературы ХХ века». Но тревога оказалась напрасной, оценка была дана высочайшая. К сожалению, к этому времени из жизни ушли корифеи музейного дела, в том числе и сама Шахалова. Но семинар продолжает плодотворно работать. Теперь он носит ее имя. Во главе сообщества стоит нынешний директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля (так теперь называется Гослитмузей) Дмитрий Петрович Бак. Состав участников семинара тоже значительно обновился, приходят молодые директора, для которых опыт старших товарищей помогает их собственному творческому развитию.Кроме того, работа в семинаре дает возможность тесного общения с коллегами и воплощения совместных выставочных проектов. Мы неоднократно привозили выставки из разных литературных музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, из музея-заповедника М.А. Шолохова и других. Эти выставки всегда вызывали большой интерес посетителей. И наши экспонаты неоднократно принимали участие в сборных выставках столичных музеев. В 2015 году создана Ассоциация литературных музеев России, под эгидой которой создаются межмузейные выставочные проекты, ежегодно проходит Форум литературных музеев России. Я уверена, что сообщество литературных музеев России продолжит плодотворно сотрудничать и дальше.- Я думаю, что по большому счеты проблемы литературных музеев определяются тем, какое место в обществе отводится литературе. В советское время литература была одним из приоритетных направлений государственной политики. Она имела огромное воспитательное значение. Очень многие нравственные ценности – «что такое хорошо и что такое плохо» – закладывались именно на уроках литературы. На изучение русского языка и литературы отводилось немало часов. Соответственно, такое же отношение было и к литературному музею: выстраивались очереди из туристов, постоянно приходили организованные группы школьников. Сейчас мы живем в другой ситуации. Осталось 2-3 направления в гуманитарной области, где необходимо знание литературы. Даже на филологическом факультете с этого года не требуется сдача экзамена по литературе.Следующую проблему я бы определила таким образом: посещение литературного музея требует большей подготовки, чем, например, художественного или краеведческого. Это сложнее, какое-то количество произведений должно быть прочитано. Нужен читательский опыт.И еще. Есть расхожее мнение, что в литературном музее скучно. Там книги, документы, письма и прочее. Вот этот стереотип тоже хотелось бы поменять. Музеи, в том числе литературные, давно выходят за рамки узкопрофессиональной деятельности, предлагая огромное количество самых разнообразных программ, постоянно экспериментируя.- Нам бы очень хотелось надеяться, что к 27 июня 2021 года музей начнет работать в привычном нам режиме. Тогда можно будет говорить о праздничной программе. В любом случае к 40-летию со дня открытия музея будет подготовлена фондовая выставка, посвященная истории музея, издан новый иллюстрированный каталог из серии «Раритеты Государственного музея К.А. Федина».