Саратовский фармаколог рассказала об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

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«В условиях пандемии коронавируса и увеличения количества инфицированных им больных в последние несколько недель в аптеках Саратова и области появились перебои с антибиотиками.В значительной степени это связано с тем, что инфекция абсолютно новая и в течение 10 месяцев происходит постоянное накопление и переосмысление информации о возможных методах ее лечения. Врачами рассматриваются все лекарства, которые могут быть потенциально полезны и эффективны.Первоначально в схемы лечения входили и антибиотики. Иногда их назначали по 3-4 препарата одновременно. Это связано с тем, что если пневмония развивается как осложнение гриппа, то почти всегда присоединяется бактериальная микрофлора, либо пневмококк, либо другой микроорганизм. При такой схеме лечения антибиотики действительно показаны.А вот при ковидной пневмонии ситуация развивается иным образом. В настоящее время опубликованы работы, согласно которым в 90% случаев назначение антибиотиков при коронавирусной инфекции бесполезно. Безусловно, при этой инфекции могут развиться осложнения, связанные с бактериальной флорой, но это происходит только у 10-15% пациентов. Это одна из загадок коронавируса. Бактериальные осложнения развиваются достаточно редко. Главным образом у тяжелых пациентов, на поздних стадиях, когда люди длительно лежат в стационаре, особенно в реанимации, находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.Необходимо отметить, что использование антибиотиков с первых дней заболевания COVID-19 в профилактических целях также не показано, поскольку не предотвращает развитие бактериальных осложнений.С другой стороны, указанное способствует формированию устойчивости микроорганизмов к лекарствам, и антибактериальные препараты вдальнейшем перестают действовать. Имеются данные, что по окончании пандемии устойчивых к антибиотикам микроорганизмов будет в 3-4 раза больше, а некоторые исследователи считают, что их число увеличится вдвое.Это может привести к опасному сокращению арсенала врачей в критические моменты. Правильно выбрать антибиотик или сочетание нескольких антибактериальных препаратов может только врач.Поэтому несколько дней назад руководители ряда общественных организаций, имеющих отношение к антибиотикам и лечению коронавирусной инфекции: Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов России, Межрегиональная ассоциация специалистов респираторной медицины, Педиатрическое респираторное общество, выступили с официальным обращением к врачам, призвав их осознать проблему и не применять антибиотики бездумно. В этом документе прописано, в каких исключительных случаях и каких дозировках стоит назначать данные препараты.Необходимо помнить, что антибиотики на вирусы не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции и должны назначаться исключительно врачом и отпускаться в аптеках строго по рецептам.Новый коронавирус (2019-nCoV) – это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, хотя пациентам, госпитализированным с инфекцией 2019-nCoV, они могут назначаться для лечения сопутствующих бактериальных инфекций», - заявила Ольга Решетько.