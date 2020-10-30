Спортсмен из саратовской школы «РиФ» стал чемпионом России по пулевой стрельбе

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По результатам состязаний Роман Кузьмин получил звание чемпиона России в упражнениях МП-5, МП-6 и РП-5. Роман также завоевал две серебряные медали в упражнениях МП-10, ПП-3.Антон Малуш стал бронзовым призером в упражнении ПП-3.В общекомандном зачете Саратовская область заняла второе место.К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры, преподаватели школы «РиФ» Светлана Бойкова, Надежда Степанова, Марина Васильева.