Спортсмен из саратовской школы «РиФ» стал чемпионом России по пулевой стрельбе
Воспитанники областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» в составе сборной Саратовской области блестяще выступили на чемпионате России по пулевой стрельбе. Соревнования среди спортсменов с инвалидностью (спорт глухих) проходили с 23 по 28 октября в Краснодаре.
По результатам состязаний Роман Кузьмин получил звание чемпиона России в упражнениях МП-5, МП-6 и РП-5. Роман также завоевал две серебряные медали в упражнениях МП-10, ПП-3.
Антон Малуш стал бронзовым призером в упражнении ПП-3.
В общекомандном зачете Саратовская область заняла второе место.
К соревнованиям спортсменов подготовили тренеры, преподаватели школы «РиФ» Светлана Бойкова, Надежда Степанова, Марина Васильева.