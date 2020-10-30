Саратовская областная библиотека для слепых поделилась опытом по творческому развитию на всероссийском уровне

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Доклад Ольги Новиковой был посвящён проектной деятельности спецбиблиотеки по творческому развитию слепых и слабовидящих.Ольга Новикова представила самые значимые проекты областной библиотеки и всех её пяти структурных подразделений (Балаково, Балашов, Энгельс, Детский филиал, Пугачёв).Представителей российского библиотечного сообщества заинтересовал инклюзивный проект «Музей для всех» и проект «Город волжской судьбы».Главным событием этого года стало 75-летие Великой Победы. Была принята программа «2020 – Год Памяти и славы». В эту программу вошли более 100 инновационных мероприятий патриотической направленности.Ольга Ивановна подробно остановилась на онлайн проектах с активным участием читателей с нарушением зрения.Были представлены виртуальные экскурсии, рассказывающие о Саратове его достопримечательностях, а также сюжеты о земляках. Это хронограф «Герои земли Саратовской», посвященный юбилейным датам героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы нашего города.Тифлоинформационный центр библиотеки провёл online библиографический обзор указателя «Страницы книг расскажут о войне», рассказывающего об изданиях на специальных носителях о Великой Отечественной войне, имеющихся в фонде библиотеки. Подробно был представлен издательский проект «Забвению не подлежит».Как отметила министр культуры области Татьяна Гаранина:- Саратовская областная специальная библиотека для слепых стремится чутко реагировать на потребности людей с ограничениями зрения, быть полезными своим читателям и привлекать новых посетителей, обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидам по зрению к информации. В учреждениях культуры мы создаем условия, способствующие формированию независимой жизни инвалидов по зрению, их полноценному функционированию в обществе, развитию эффективной социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.