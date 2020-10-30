30 октября 2020 ПЯТНИЦА
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11:38 | 30 октября
Наталия Щелканова, директор Государственного музея К.А.Федина: "Еще Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное!»
10:47 | 30 октября
Саратовский фармаколог рассказала об опасности бесконтрольного приема антибиотиков
09:51 | 30 октября
Спортсмен из саратовской школы «РиФ» стал чемпионом России по пулевой стрельбе
09:00 | 30 октября
Саратовская областная библиотека для слепых поделилась опытом по творческому развитию на всероссийском уровне
17:00 | 29 октября
Саратовский "Теремок" покажет свои спектакли в Вологде
16:21 | 29 октября
Каталог 7-го фестиваля-конкурса "Киновертикаль" размещен в открытом доступе
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15:00 | 29 октября
Ко Дню народного единства в Саратове пройдет конкурс рисунков, видео и фото «Спорт объединяет»
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Саратовская область вошла в число самых читающих регионов России
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Саратовская областная библиотека для слепых поделилась опытом по творческому развитию на всероссийском уровне

Новости


Директор областной библиотеки для слепых Ольга Новикова приняла участие во Всероссийской научно-практической online конференции «Роль библиотеки для слепых в формировании гармонично развитой личности».

Доклад Ольги Новиковой был посвящён проектной деятельности спецбиблиотеки по творческому развитию слепых и слабовидящих.

Ольга Новикова представила самые значимые проекты областной библиотеки и всех её пяти структурных подразделений (Балаково, Балашов, Энгельс, Детский филиал, Пугачёв).

Представителей российского библиотечного сообщества заинтересовал инклюзивный проект «Музей для всех» и проект «Город волжской судьбы».

Главным событием этого года стало 75-летие Великой Победы. Была принята программа «2020 – Год Памяти и славы». В эту программу вошли более 100 инновационных мероприятий патриотической направленности.

Ольга Ивановна подробно остановилась на онлайн проектах с активным участием читателей с нарушением зрения.

Были представлены виртуальные экскурсии, рассказывающие о Саратове его достопримечательностях, а также сюжеты о земляках. Это хронограф «Герои земли Саратовской», посвященный юбилейным датам героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы нашего города.

Тифлоинформационный центр библиотеки провёл online библиографический обзор указателя «Страницы книг расскажут о войне», рассказывающего об изданиях на специальных носителях о Великой Отечественной войне, имеющихся в фонде библиотеки. Подробно был представлен издательский проект «Забвению не подлежит».

Как отметила министр культуры области Татьяна Гаранина:

- Саратовская областная специальная библиотека для слепых стремится чутко реагировать на потребности людей с ограничениями зрения, быть полезными своим читателям и привлекать новых посетителей, обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидам по зрению к информации. В учреждениях культуры мы создаем условия, способствующие формированию независимой жизни инвалидов по зрению, их полноценному функционированию в обществе, развитию эффективной социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.