Саратовская областная библиотека для слепых поделилась опытом по творческому развитию на всероссийском уровне
Директор областной библиотеки для слепых Ольга Новикова приняла участие во Всероссийской научно-практической online конференции «Роль библиотеки для слепых в формировании гармонично развитой личности».
Доклад Ольги Новиковой был посвящён проектной деятельности спецбиблиотеки по творческому развитию слепых и слабовидящих.
Ольга Новикова представила самые значимые проекты областной библиотеки и всех её пяти структурных подразделений (Балаково, Балашов, Энгельс, Детский филиал, Пугачёв).
Представителей российского библиотечного сообщества заинтересовал инклюзивный проект «Музей для всех» и проект «Город волжской судьбы».
Главным событием этого года стало 75-летие Великой Победы. Была принята программа «2020 – Год Памяти и славы». В эту программу вошли более 100 инновационных мероприятий патриотической направленности.
Ольга Ивановна подробно остановилась на онлайн проектах с активным участием читателей с нарушением зрения.
Были представлены виртуальные экскурсии, рассказывающие о Саратове его достопримечательностях, а также сюжеты о земляках. Это хронограф «Герои земли Саратовской», посвященный юбилейным датам героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы нашего города.
Тифлоинформационный центр библиотеки провёл online библиографический обзор указателя «Страницы книг расскажут о войне», рассказывающего об изданиях на специальных носителях о Великой Отечественной войне, имеющихся в фонде библиотеки. Подробно был представлен издательский проект «Забвению не подлежит».
Как отметила министр культуры области Татьяна Гаранина:
- Саратовская областная специальная библиотека для слепых стремится чутко реагировать на потребности людей с ограничениями зрения, быть полезными своим читателям и привлекать новых посетителей, обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидам по зрению к информации. В учреждениях культуры мы создаем условия, способствующие формированию независимой жизни инвалидов по зрению, их полноценному функционированию в обществе, развитию эффективной социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.