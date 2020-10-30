Саратовский НПЗ оказывает поддержку социальным учреждениям региона

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Помощь оказывается в различных сферах. Так, в 2020 году при поддержке завода в комплексном центре социального обслуживания населения Саратовского района открыт современный компьютерный класс. С его помощью компьютерной грамотности будет обучаться более 120 человек в год – в том числе, люди с ограниченными возможностями и жители района, находящиеся на заслуженном отдыхе.Кроме того, специалисты завода на постоянной основе проводят социально-просветительские и волонтерские акции в центре соцобслуживания. Так, в преддверии Дня знаний в рамках акции «Тропинка к школе» для детей из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности, приобретаются рюкзаки и школьные принадлежности.Специалисты предприятия проводят для детей интерактивные уроки «ЭкологиЯ и Безопасность» - рассказывают о природоохранной программе Саратовского НПЗ, экологических проектах компании «Роснефть». В ходе уроков ребята узнают, как они сами могут заботиться о природе, а также о правилах безопасного поведения дома и на улице. В октябре работники Саратовского НПЗ организовали волонтерскую акцию по передаче одежды, обуви и игрушек в комплексный центр социального обслуживания населения Саратовского района. Сотрудники центра адресно передадут вещи многодетным и малообеспеченным семьям.- Хочу выразить огромную благодарность работникам завода – они всегда откликаются на наши просьбы. Надеемся, что наше социальное сотрудничество с предприятием продолжится и в дальнейшем, - рассказала заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних Саратовского района Наталья Васенчук.В 2019 году в рамках корпоративной программы Саратовский НПЗ оказал поддержку 12 социально значимым организациям и учреждениям Саратовской области. При этом особый акцент сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в сфере здравоохранения, спорта и в социальной сфере.Так, при поддержке предприятия оборудована детская площадка для игровых видов спорта на стадионе «Волга» в Заводском районе г.Саратова. В школе олимпийского резерва по боксу появилось оборудование и инвентарь для улучшения качества спортивной подготовки детей. Также проведен ремонт боксерского зала в ДСК «Строитель», где занимаются юные спортсмены. В противотуберкулезном санатории для детей проведена масштабная реконструкция здания столовой и ЛФК.