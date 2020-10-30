Ко Дню народного единства в Саратове пройдет конкурс рисунков, видео и фото «Спорт объединяет»

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Участникам необходимо выбрать одно из направлений: фото, рисунок или видео, и прислать свои работы на электронную почту otdelsporta64@yandex.ru. В письме необходимо указать свои контактные данные или профиль в сети Инстаграм.Финалисты будут объявлены 4 ноября. После этого подписчики официального аккаунта управления в соцсети Инстаграм выберут победителя в каждой категории. Создатели выигравших работ получат памятные призы.Официальной площадкой проведения конкурса является Инстаграм-аккаунт ведомства https://www.instagram.com/sarsport64/