30 октября 2020 ПЯТНИЦА
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Ко Дню народного единства в Саратове пройдет конкурс рисунков, видео и фото «Спорт объединяет»

Новости


Управление по физической культуре и спорту администрации Саратова объявляет о начале конкурса «Спорт объединяет», который приурочен к празднованию Дня народного единства.

Участникам необходимо выбрать одно из направлений: фото, рисунок или видео, и прислать свои работы на электронную почту otdelsporta64@yandex.ru. В письме необходимо указать свои контактные данные или профиль в сети Инстаграм.

Финалисты будут объявлены 4 ноября. После этого подписчики официального аккаунта управления в соцсети Инстаграм выберут победителя в каждой категории. Создатели выигравших работ получат памятные призы.

Официальной площадкой проведения конкурса является Инстаграм-аккаунт ведомства https://www.instagram.com/sarsport64/
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