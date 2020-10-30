Саратовская область вошла в число самых читающих регионов России

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В 2020 году победителем конкурса стала Республика Саха (Якутия). Лауреатами этого года объявлены Астраханская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.В 20 лучших регионов, ставших финалистами конкурса, также вошли Москва, Новосибирская, Воронежская, Иркутская, Московская, Свердловская, Владимирская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская области, Удмуртская и Чувашская Республики, Ставропольский, Краснодарский, Красноярский края, ХМАО.Конкурс проводился в течение всего года. Регионы-участники должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2019-2020 гг. Кроме того, при выборе победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций своих регионов. Дополнительное внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным об инфраструктуре чтения.«Несмотря на сложную ситуацию, в которой находимся все мы и наша книжная отрасль, конкурсный год состоялся. Видим, что этот проект нужен регионам и надеемся, так будет и впредь», — заявил Президент Российского книжного союза, Председатель жюри конкурса Сергей Степашин.