В «Ночь искусств» 3 ноября состоится онлайн-марафон читок пьес для детей и подростков от молодых саратовских драматургов

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Для этой акции объединить свои творческие усилия решили артисты Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова и Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева. Артисты двух театров специально для «Ночи искусств» запишут читки четырёх пьес современных саратовских драматургов – Игоря Игнатова, Анастасии Колесниковой, Елены Красновой и Михаила Третьякова. Все тексты рассчитаны на детскую и подростковую аудиторию и ранее никогда не были представлены широкой публике. Премьеры видеозаписей читок пройдут в формате онлайн-марафона 3 ноября с 17 часов до полуночи на сайте театра драмы имени И.А.Слонова https://www.saratovdrama.com и на YouTube-канале ТЮЗа youtube.com/tuzkiseleva. Мероприятие пройдет при поддержке Союза театральных деятелей РФ и Саратовского отделения СТД РФ.Уже несколько лет молодые саратовские авторы-драматурги из двух театров собираются вместе, чтобы обсуждать между собой идеи новых пьес и «проверять» только, что написанные тексты. За это время результатом работы саратовского «драмкружка» стали четыре текста для детей и подростков.Артист театра драмы и драматург Игорь Игнатов написал волшебную и поучительную сказку «Мастер Пугва», которая рассказывает о том, какой важной иногда бывает даже простая мелочь вроде пуговицы. История о сказочном царстве, приключениях и злоключениях его короля и жителей наверняка заинтересует детей в возрасте от 8 лет.Анастасия Колесникова, заведующая литературной частью ТЮЗа Киселёва, в пьесе «Дело в шляпе» пытается в доступной и веселой форме говорить с юным зрителем на серьезные темы об устройстве современного общества – экономике, деньгах, производстве и рекламе. Действие пьесы происходит в сказочной лесной школе, но легко переносится на современные реалии.Волшебную и поэтичную драму в стихах «Королева Фей», рассчитанную на детей и подростков старше 10 лет, написала актриса ТЮЗа и режиссёр Елена Краснова. Пьеса в популярном сегодня жанре «фэнтези» переносит аудиторию в магический мир, где волшебные существа и люди живут в мире и гармонии, пока однажды Король призрачной страны не решает, что в магических соседях кроется источник страшной угрозы…Дебютом в роли драматурга стала для тюзовского артиста, музыканта и композитора Михаила Третьяков работа над пьесой «АльфаМария». В футуристической пьесе на одну из самых любимых тем среди фантастов – путешествиях во времени — драматург знакомит аудиторию с вехами мировой истории человеческой культуры и искусства. На пути приключений и открытий героям приходится ответить для себя на вопросы о ценности личности, о дружбе, взаимоотношениях в семье.