Первая партия графитовых электродов из Китая доставлена в Саратовскую область по железной дороге

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Поставщиком выступило предприятие АО «Метропром Урал», которое занимается комплексными решениями в области поставок трубной продукции. Саратовский филиал АО «РЖД Логистика» впервые стал получателем груза из Китая.Четыре сорокафутовых контейнера были загружены товаром в провинции Сычуань (Китай) и доставлены на ст. Трофимовский-2 в Саратовской области, где были перегружены с железнодорожного на автомобильный транспорт. Далее груз был направлен в село Быков Острог на Металлургический завод Балаково, по заказу которого АО «Метропром Урал» произвёл его закупку в Китае. Общий вес графитовых электродов производства SHIDA Carbon составил 88 тонн. Срок доставки из Китая до завода получателя составил 25 суток.Как подчеркнули в руководстве компании АО «Метропром Урал», это первый опыт взаимодействия с железнодорожниками в сфере транспортировки необходимых материалов для осуществления работ по обработке металлоизделий. Благодаря работе, проделанной сотрудниками холдинга «РЖД», удалось в кратчайшие сроки получить заказанные электроды и предотвратить срыв производственного процесса. В случае перевозки автотранспортом срок доставки составил бы не менее 30 дней.– После передачи груза заказчику будет проведена оценка состояния перевезённых электродов на предмет их соответствия техническим требованиям Металлургического завода Балаково. В случае успешного прохождения экспертизы и приёмки отделом контроля качества предприятия доставленной продукции сотрудничество по транспортному обслуживанию предприятия планируется продолжить, — отметила директор филиала АО «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина.***Графитовые электроды – это груз, требующий особых условий транспортировки: он должен перевозиться только в закрытом подвижном составе и с сохранением упаковки производителя.