29 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:10 | 29 октября
Саратове Иван Кузьменко стал чемпионом России по плаванию
17:00 | 28 октября
Первая партия графитовых электродов из Китая доставлена в Саратовскую область по железной дороге
16:11 | 28 октября
Пассажиры могут совершать индивидуальные поездки в купе со скидками
15:18 | 28 октября
Юным дарованиям Саратова вручили премии
14:32 | 28 октября
Шесть саратовских проектов вышли в финал национальной премии в области событийного туризма
13:42 | 28 октября
«Ночь искусств» пройдет онлайн в Государственном музее К.А. Федина
13:00 | 28 октября
Упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка продлен до 1 марта 2021 года
12:19 | 28 октября
В Саратовской области привели в порядок более двухсот километров дорог
11:28 | 28 октября
Ангелина Никифорова стала бронзовым призером ЧР по плаванию
10:37 | 28 октября
В Саратове состоялось открытие Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Первая партия графитовых электродов из Китая доставлена в Саратовскую область по железной дороге

Новости


АО «РЖД Логистика» в партнерстве с ПАО «ТрансКонтейнер» организовало доставку графитовых электродов из Китая в Саратовскую область.

Поставщиком выступило предприятие АО «Метропром Урал», которое занимается комплексными решениями в области поставок трубной продукции. Саратовский филиал АО «РЖД Логистика» впервые стал получателем груза из Китая.

Четыре сорокафутовых контейнера были загружены товаром в провинции Сычуань (Китай) и доставлены на ст. Трофимовский-2 в Саратовской области, где были перегружены с железнодорожного на автомобильный транспорт. Далее груз был направлен в село Быков Острог на Металлургический завод Балаково, по заказу которого АО «Метропром Урал» произвёл его закупку в Китае. Общий вес графитовых электродов производства SHIDA Carbon составил 88 тонн. Срок доставки из Китая до завода получателя составил 25 суток.

Как подчеркнули в руководстве компании АО «Метропром Урал», это первый опыт взаимодействия с железнодорожниками в сфере транспортировки необходимых материалов для осуществления работ по обработке металлоизделий. Благодаря работе, проделанной сотрудниками холдинга «РЖД», удалось в кратчайшие сроки получить заказанные электроды и предотвратить срыв производственного процесса. В случае перевозки автотранспортом срок доставки составил бы не менее 30 дней.

– После передачи груза заказчику будет проведена оценка состояния перевезённых электродов на предмет их соответствия техническим требованиям Металлургического завода Балаково. В случае успешного прохождения экспертизы и приёмки отделом контроля качества предприятия доставленной продукции сотрудничество по транспортному обслуживанию предприятия планируется продолжить, — отметила директор филиала АО «РЖД Логистика» в Саратове Вера Вторыгина.

***

Графитовые электроды – это груз, требующий особых условий транспортировки: он должен перевозиться только в закрытом подвижном составе и с сохранением упаковки производителя.