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Пассажиры могут совершать индивидуальные поездки в купе со скидками

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Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК" - дочернее общество ОАО "РЖД") продлевает действие скидок для пассажиров, желающих выкупить все купе целиком.

Желающим совершить индивидуальную поездку в купе при единовременном выкупе всех четырех мест предоставляются скидки до 15% в зависимости от дня недели. Приобрести билет по выгодной цене можно до 31 октября 2020 года.

Так, при выкупе всех мест в купе (целого купе) на даты отправления пассажира в понедельник, вторник, среду и четверг к тарифам на проезд применяется скидка 15%, а при отправлении в пятницу, субботу и воскресенье предоставляется скидка 10%. Совершить поездки со скидками можно на поездах, отправляющихся до 24 декабря 2020 года.

Скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, а также при покупке билетов организованным группам пассажиров, по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, по воинским и железнодорожным транспортным требованиям. Скидка применяется только к тарифам на проезд. Частичный возврат билетов не производится.