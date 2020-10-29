29 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:10 | 29 октября
Саратове Иван Кузьменко стал чемпионом России по плаванию
17:00 | 28 октября
Первая партия графитовых электродов из Китая доставлена в Саратовскую область по железной дороге
16:11 | 28 октября
Пассажиры могут совершать индивидуальные поездки в купе со скидками
15:18 | 28 октября
Юным дарованиям Саратова вручили премии
14:32 | 28 октября
Шесть саратовских проектов вышли в финал национальной премии в области событийного туризма
13:42 | 28 октября
«Ночь искусств» пройдет онлайн в Государственном музее К.А. Федина
13:00 | 28 октября
Упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка продлен до 1 марта 2021 года
12:19 | 28 октября
В Саратовской области привели в порядок более двухсот километров дорог
11:28 | 28 октября
Ангелина Никифорова стала бронзовым призером ЧР по плаванию
10:37 | 28 октября
В Саратове состоялось открытие Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Юным дарованиям Саратова вручили премии

Новости
Юным дарованиям Саратова вручили премии

Сегодня, 28 октября, в здании «Центральной детской музыкальной школы» состоялась XVII церемония вручения премии главы города «Юные дарования Саратова».

Премия вручается с 2004 года в целях дополнительной поддержки одаренной творческой молодежи в области культуры и искусства, повышения ее профессионального мастерства.

За период с 2004 по 2019 годы лауреатами премии стали 265 детей.

В 2020 году из 61 претендента выбрали 20 выдающихся детей. Они стали лауреатами премии по следующим специальностям: «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка)», «народные инструменты (баян, домра, классическая гитара)», «духовые инструменты (флейта, саксофон)», «музыкальный фольклор», «хореографическое творчество», «живопись» и «эстрадный вокал».

Их преподавателям вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».

Начальник управления по культуре Максим Макуров поздравил детей и преподавателей, а также отдельно поблагодарил родителей, которые воспитали юные дарования.

Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На входе проводилась термометрия, а также все присутствующих были в защитных масках и перчатках. Кроме того, чтобы избежать массово скопления людей, церемонию разделили на 2 части.