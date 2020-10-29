Юным дарованиям Саратова вручили премии

просмотров: 223

Премия вручается с 2004 года в целях дополнительной поддержки одаренной творческой молодежи в области культуры и искусства, повышения ее профессионального мастерства.За период с 2004 по 2019 годы лауреатами премии стали 265 детей.В 2020 году из 61 претендента выбрали 20 выдающихся детей. Они стали лауреатами премии по следующим специальностям: «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка)», «народные инструменты (баян, домра, классическая гитара)», «духовые инструменты (флейта, саксофон)», «музыкальный фольклор», «хореографическое творчество», «живопись» и «эстрадный вокал».Их преподавателям вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».Начальник управления по культуре Максим Макуров поздравил детей и преподавателей, а также отдельно поблагодарил родителей, которые воспитали юные дарования.Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На входе проводилась термометрия, а также все присутствующих были в защитных масках и перчатках. Кроме того, чтобы избежать массово скопления людей, церемонию разделили на 2 части.