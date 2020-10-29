Юным дарованиям Саратова вручили премии
Сегодня, 28 октября, в здании «Центральной детской музыкальной школы» состоялась XVII церемония вручения премии главы города «Юные дарования Саратова».
Премия вручается с 2004 года в целях дополнительной поддержки одаренной творческой молодежи в области культуры и искусства, повышения ее профессионального мастерства.
За период с 2004 по 2019 годы лауреатами премии стали 265 детей.
В 2020 году из 61 претендента выбрали 20 выдающихся детей. Они стали лауреатами премии по следующим специальностям: «фортепиано», «струнные инструменты (скрипка)», «народные инструменты (баян, домра, классическая гитара)», «духовые инструменты (флейта, саксофон)», «музыкальный фольклор», «хореографическое творчество», «живопись» и «эстрадный вокал».
Их преподавателям вручили статуэтки «Хрустальный скрипичный ключ».
Начальник управления по культуре Максим Макуров поздравил детей и преподавателей, а также отдельно поблагодарил родителей, которые воспитали юные дарования.
Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. На входе проводилась термометрия, а также все присутствующих были в защитных масках и перчатках. Кроме того, чтобы избежать массово скопления людей, церемонию разделили на 2 части.