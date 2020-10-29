29 октября 2020 ЧЕТВЕРГ
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Шесть саратовских проектов вышли в финал национальной премии в области событийного туризма

Новости


Всего в 2020 году на соискание IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards заявлено 390 проектов из 59 регионов России и 3 зарубежных проекта, реализованных в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Саратовская область получила одобрение жюри и возможность побороться за призы в финале по 6 проектам в 5 номинациях.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области культуры» (население до 100 000) - IV Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» г.Балашов.

Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов в формате онлайн» - III Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел» г.Саратов.

Номинация «Лучший муниципальный проект в формате онлайн в поддержку и продвижение событийного туризма» - Клубничное удовольствие. г.Балаково.

Номинация «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор турсобытий» - Отдел по развитию туризма МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива», г.Балаково.

Два проекта отмечены в новой номинации 2020 года «Лучший проект туристического события (не реализовано по причине отмены из-за COVID-19)»: «Дай 5! Балаково» и VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры и творчества «Казачий разгуляй на Хопре», Балашовский район.

Финал премии состоится 8-10 декабря в Екатеринбурге.