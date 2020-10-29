«Ночь искусств» пройдет онлайн в Государственном музее К.А. Федина

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С 16.00 для детей музей подготовил премьерный показ мультфильма по произведению Эммы Мошковской «Вежливое слово». Он был создан совместно с нашими юными посетителями в музейной мультлаборатории.С 18.00 состоится видео-экскурсия «Б.А. Протоклитов. Штрихи к творческому портрету. Трилогия. Часть 1. «Революция и Великая Отечественная война», которая расскажет о творчестве известного земляка художника-графика Бориса Антоновича Протоклитова (1899–1987). За свою долгую жизнь он стал свидетелем и непосредственным участником переломных событий в истории нашей страны, которые нашли отражение в его произведениях.С 19.00 любителей загадок ждет викторина «Даешь изящную жизнь!», в которой пользователи социальных сетей смогут проверить свои знания в области искусства.Присоединяйтесь к музею К.А.Федина в социальных сетях:Вконтакте: https://vk.com/fedinmuseumОдноклассники: https://ok.ru/muzey.fedinaИнстаграм: https://www.instagram.com/fedinmusТвиттер: https://twitter.com/fedinmuseumФейсбук: https://www.facebook.com/museumfedin