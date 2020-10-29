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«Ночь искусств» пройдет онлайн в Государственном музее К.А. Федина

Новости


«Ночь искусств» в этом году пройдет онлайн. 3 ноября на сайте и в социальных сетях Государственного музея К.А. Федина можно будет посетить виртуальные экскурсии, побывать на премьерном показе мультфильма и поучаствовать в познавательных викторинах.

С 16.00 для детей музей подготовил премьерный показ мультфильма по произведению Эммы Мошковской «Вежливое слово». Он был создан совместно с нашими юными посетителями в музейной мультлаборатории.

С 18.00 состоится видео-экскурсия «Б.А. Протоклитов. Штрихи к творческому портрету. Трилогия. Часть 1. «Революция и Великая Отечественная война», которая расскажет о творчестве известного земляка художника-графика Бориса Антоновича Протоклитова (1899–1987). За свою долгую жизнь он стал свидетелем и непосредственным участником переломных событий в истории нашей страны, которые нашли отражение в его произведениях.

С 19.00 любителей загадок ждет викторина «Даешь изящную жизнь!», в которой пользователи социальных сетей смогут проверить свои знания в области искусства.

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