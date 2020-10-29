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Упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат из материнского капитала на второго ребенка продлен до 1 марта 2021 года

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Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, до 1 марта 2021 года не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки.

В случае, если период выплаты истекает до 1 марта 2021 года, предоставление средств продляется автоматически.

Это стало возможным благодаря внесению изменений в соответствующие нормативные акты* в целях повышения уровня государственной поддержки семей, имеющих детей, а также соблюдения ограничительных мер, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, первый раз упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат на второго ребенка был введен на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, и в этот период выплата продлевалась семьям без учета их материального положения.

Ежемесячная выплата – одно из самых молодых, но уже достаточно популярных направлений использования средств материнского (семейного) капитала. В настоящее время на эту выплату одобрено 4,7 тыс. заявлений от саратовских семей, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. В текущем году размер выплаты составляет 9708 рублей в месяц. Средства можно потратить на любые повседневные нужды.