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Ангелина Никифорова стала бронзовым призером ЧР по плаванию

Новости
Ангелина Никифорова стала бронзовым призером ЧР по плаванию

С 25 по 30 октября в Казани во Дворце водных видов спорта проходит чемпионат России по плаванию 2020 года.

В соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта (FINA) чемпионат России по плаванию является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

На дорожки 50-метрового бассейна для участия в главном национальном старте этого года вышли более 700 сильнейших российских пловцов, в их числе и лучшие пловцы Саратовкой области, воспитанники ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», спортсмены ГБУ СОЦСП, заслуженный мастер спорта России Иван Кузьменко, мастер спорта России Ангелина Никифорова.

В третий соревновательный день Ангелина заняла 3 место на дистанции 200 м на спине, успешно проявив себя в предварительном, полуфинальном и финальном заплывах.

Одинаковое время с Никифоровой показала Анна Чернышева из Московской области. По решению судейской коллегии обе спортсменки впервые на проходящем в Казани чемпионате награждены бронзовой медалью.