Ангелина Никифорова стала бронзовым призером ЧР по плаванию

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В соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта (FINA) чемпионат России по плаванию является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.На дорожки 50-метрового бассейна для участия в главном национальном старте этого года вышли более 700 сильнейших российских пловцов, в их числе и лучшие пловцы Саратовкой области, воспитанники ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», спортсмены ГБУ СОЦСП, заслуженный мастер спорта России Иван Кузьменко, мастер спорта России Ангелина Никифорова.В третий соревновательный день Ангелина заняла 3 место на дистанции 200 м на спине, успешно проявив себя в предварительном, полуфинальном и финальном заплывах.Одинаковое время с Никифоровой показала Анна Чернышева из Московской области. По решению судейской коллегии обе спортсменки впервые на проходящем в Казани чемпионате награждены бронзовой медалью.