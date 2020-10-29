Социально-бытовую помощь на дому получили более пяти тысяч Саратовской области

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Еще 3,8 тыс. звонков поступило к специалистам службы психологической помощи «Телефон доверия» 8-800-2000-122. Телефон является бесплатным, круглосуточным.Напоминаем, что гражданам старше 65 лет в условиях пандемии коронавирусной инфекции рекомендовано соблюдать режим самоизоляции: не выходить из дома без необходимости, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Пожилые люди могут обратиться к социальным работникам за содействием в оплате услуг ЖКХ, с доставкой продуктов, лекарств, предметов гигиены. С марта такую помощь на дому получили более 5 тыс. человек.Напомним, телефоны «горячих линий» социозащитных учреждений указаны на сайте министерства труда и социальной защиты области в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».