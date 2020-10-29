В Саратове состоялось открытие Х Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой

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На конкурс приехали 82 солиста-конкурсанта из 20 регионов России. Саратовскую область на конкурсе представляют 19 участников, из них в детской группе (10-13 лет) – 3, юношеской (14-17 лет) – 5, молодёжной (18-23 лет) – 4, старшей (от 23 лет) – 7 конкурсантов.Министр культуры области Татьяна Гаранина акцентировала внимание на том, что совпали три даты: десятый юбилейный конкурс, 75-летие Победы и 120-летие со дня рождения Лидии Руслановой. И все это объединила Саратовская гостеприимная земля. «Год 75-летия Победы – уникальный проект культуры, который проходит на территории всей России. Конкурс имени Лидии Руслановой – это целая эпоха, это наша история. Знаменательно, что среди членов жюри находится одна из первых конкурсанток и победителей, лауреат I Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой Наталия Владимировна Бикметова. Конкурс – это дань памяти и нашим ветеранам, и тем, кто сложил головы в боях для того, чтобы мы стояли на этой сцене и слушали удивительные задушевные русские песни». Министр поблагодарила членов жюри, которые приехали на конкурс, несмотря ни на какие трудности, и пожелала всем услышать новые замечательные голоса, а конкурсантам – новых эмоций и побед.Из-за ограничений проведения массовых мероприятий в связи с коронавирусом в Саратовской области фестиваль-конкурс проходит в онлайн режиме.Как отметила председатель жюри конкурса, доцент Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова Надежда Крыгина: «Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, мы с большой радостью встречаемся на Саратовской земле. Наш приезд сюда – это большое уважение и доверие организаторам десятого Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Лидии Андреевны Руслановой на саратовской земле. Фестиваль проводится с соблюдением всех мер безопасности. Но при этом он не потерял торжественности и высокого звучания на всю Россию!».Трансляцию всех его мероприятий можно посмотреть в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и на Youtube-канале Центра народного творчества, кроме того, Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля будет транслироваться на портале ProКультура РФ.Трансляцию открытия конкурса и пресс-конференцию с участниками жюри в прямом эфире на ютуб канале СОЦНТ посмотрели порядка 1000 человек.А с 12.00 29 октября до 12.00 30 октября в социальной сети ВКонтакте в группе СОЦНТ состоится зрительское голосование, где каждый желающий сможет проголосовать за понравившихся исполнителей в разных возвратных группах. По результатам голосования победители будут награждены призом зрительских симпатий.