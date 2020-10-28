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АО «Рособоронэкспорт» отметило экспортный потенциал продукции АО «КРЭТ»

Новости
АО «Рособоронэкспорт» отметило экспортный потенциал продукции АО «КРЭТ»

АО «ВНИИ «Градиент» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) посетили представители АО «Рособоронэкспорт». Познакомившись с разработками предприятия, эксперты федеральной организации отметили их экспортный потенциал.

Напомним, АО «Рособоронэкспорт» – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

Сотрудники ВНИИ «Градиент» провели для экспертов презентацию экспортоориентированной продукции. По итогам встречи представители «Рособоронэкспорта» выразили готовность принять участие в продвижении разработок института на международный рынок.

В рамках визита также состоялась встреча сотрудников ВНИИ «Градиент» с потенциальными зарубежными заказчиками. В результате были достигнуты предварительные договоренности о поставке по линии АО «Рособоронэкспорт» стране-партнеру производимых предприятием средств радиоэлектронной борьбы.

«Россия традиционно является одним из мировых лидеров по экспорту продукции военного и двойного назначения. Наши предприятия готовы укреплять позиции страны в этой сфере. Предприятия АО «КРЭТ», высокотехнологичная продукция которых отличается надежностью, готовы участвовать в проектах в области военно-технического сотрудничества, принимать активное участие в повышении его эффективности», – отметил генеральный директор АО «КРЭТ», региональный куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) – крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Основные направления деятельности: разработка и производство систем и комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций (РЛС) воздушного базирования, средств государственного опознавания (ГО), комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), измерительной аппаратуры различного назначения (ИА). Кроме того, предприятия Концерна выпускают современную бытовую и медицинскую технику, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения. В Концерн входят более 65 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных на территории 29 субъектов РФ. Количество сотрудников – около 43 тыс. человек.

Рособоронэкспорт – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники. Рособоронэкспорт взаимодействует более чем с 700 предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 100 стран.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со

специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.